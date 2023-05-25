حالة الطقس خلال 5 أيام مقبلة.. رياح مثيرة للرمال

حالة الطقس، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الأحوال الجوية خلال الخمسة أيام المقبلة من الغد الجمعة حتى الثلاثاء.

ووفق هيئة الأرصاد، يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على جميع الأنحاء.

توقعت هيئة الأرصاد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة، والفرصة ستكون مهيئة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تكون هناك فرص لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم السبت:

من المتوقع أن يسود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الأحد:

توقعت هيئة الأرصاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة،

مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الإثنين:

من المتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

حالة الطقس يوم الثلاثاء:

توقع خبراء هيئة الأرصاد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، مع أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة 20% على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.