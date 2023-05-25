OpenAI تطلق ChatGPT لنظام iOS في 11 دولة أخرى

أطلقت شركة OpenAI لأول مرة تطبيق ChatGPT iOS عبر الولايات المتحدة في منتصف شهر مايو، وقد أوفت الآن بوعدها بالتوسع في المزيد من البلدان في "الأسابيع المقبلة" من خلال إطلاقها في 11 دولة جديدة.

تعد البلدان مزيجًا عالميًا مع مستخدمي iOS في ألبانيا وكرواتيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وجامايكا وكوريا ونيوزيلندا ونيكاراغوا ونيجيريا والمملكة المتحدة الذين يمكنهم الآن الوصول إلى التطبيق.

US users can download the app here: https://t.co/r4NyWfui8B — OpenAI (@OpenAI) May 18, 2023



يعمل تطبيق ChatGPT ويبدو أن موقع الويب يعمل مع سجل المحادثة المتزامن بين الكمبيوتر و iPhone. يمكن لمشتركي ChatGPT Plus الوصول إلى GPT-4 من خلال التطبيق وتلقي ردود أسرع. يحتوي التطبيق على ميزة جديدة واحدة مقارنة بالموقع الإلكتروني، مما يسمح للأشخاص باستخدام الإدخال الصوتي من خلال التعرف على الكلام من OpenAI. في الوقت الحالي ، تمت تهيئته فقط لأجهزة iPhone، لذلك لا يزال مستخدمو iPad بحاجة إلى إصدار سطح المكتب.

بالنسبة إلى وقت إتاحة ChatGPT على الهواتف الذكية عالميًا ، تقول شركة OpenAI "قريبًا". ضع في اعتبارك أنه لا يزال هناك تطبيق ChatGPT متاح لمستخدمي Android في أي مكان، على الرغم من أن إعلان تطبيق iOS الأصلي من OpenAI قال مستخدمو Android، أنت التالي!"

يؤدي التوسع في حد ذاته وتسهيل الوصول المستمر إلى الذكاء الاصطناعي إلى تسريع النقاش العالمي حول السياسات. وفقًا لرويترز، أعرب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن إمكانية سحب ChatGPT من الاتحاد الأوروبي إذا قررت الشركة أنها لا تستطيع العمل ضمن اللوائح القادمة.

وفي الوقت نفسه، يعمل سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، عن كثب مع المفوضية الأوروبية لسن مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي.