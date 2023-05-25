عودة سوريا للجامعة العربية قرار أسعد الجميع.. فيديو

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن موقف الدولة المصرية من الأزمة السورية ثابت ولم يتغير، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في مجلس الأمن منذ سنوات عديدة أن الدولة المصرية تدعم وحدة وسيادة الأرض السورية وحماية شعبها من براثن الإرهاب.



وأضاف في برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، أن جامعة الدول العربية تواجه تحديات كثيرة في الوقت الحالي، ما يدل على أن لديها العديد من الوثائق والقضايا المهمة منها الأزمة السودانية والأزمة السورية.

وفي إشارة إلى ضرورة إصلاح النظام العربي، وضرورة وجود إجماع عربي مشترك على جميع القضايا، أشاد بالسياسة والدبلوماسية السعودية للمساعدة في إزالة العقبات التي كان من الممكن أن تعرقل القمة العربية الأخيرة في جدة، حيث حضرت سوريا بعد غيابها عن المؤتمر عدة سنوات.

عودة سوريا أسعد الجميع



وشدد على أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية كان قرارًا أسعد الجميع، موضحًا أنه تمت مناقشة العديد من الوثائق في سوريا، مثل وثائق عودة اللاجئين وكيفية التعامل معهم.



وأضاف أنه تمت مناقشة عدة وثائق في القمة العربية في جدة من بينها الأزمة، موضحا أن القمة شهدت توافقا عربيا والإحساس بأن هناك عملا عربيا يتم بتوافق كبير، ونقطة انطلاقة مهمة خلال الفترات المقبلة لتجاوز أزمات الأمة العربية.



ونوه بأن مصر كانت موجودة بقوة في الأزمة السودانية، مشيرًا إلى أن الأزمة السودانية مهمة لمصر، كون الأمن السوداني هو جزء من الأمن القومي المصري، وعلي الجميع أن يدرك أن أي خلل في منظومة الأمن السوداني ينعكس بالسلب على مصر.