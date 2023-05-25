"الوطنية للتدريب" تناقش برنامج رعاية اللاعب أحمد بغدودة مع والده (صور)

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، فؤاد بغدودة والد لاعب المصارعة المصرى أحمد بغدودة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الدكتورة رشا راغب مع والد اللاعب تفاصيل برنامج الرعاية المقدم للبطل المصرى، وغيره من الأبطال المصريين بالألعاب المختلفة.

الدكتورة رشا راغب ووالد أحمد فؤاد بغدودة

وأبدى فؤاد بغدودة سعادته وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره للرعاية المقدمة إلى ابنه.

كانت الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتداولت بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشير إلى خصم مصلحة الضرائب مبلغ 14 ألف جنيه من لاعب منتخب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة تحت مسمى قيمة الضرائب من مستحقاته المالية.

الدكتورة رشا راغب ووالد أحمد فؤاد بغدودة

مصلحة الضرائب المصرية:

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها، أنه تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة، والذي خاطب الضرائب بشكل رسمي لتوضيح الأمر، وهو أن اللاعب أحمد فؤاد بغدودة يتقاضى مبلغ 3 آلاف جنيه شهريًا من الاتحاد طبقًا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم 10 بتاريخ 27/8/2022، والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن ستة شهور، حيث تم خصم 10% كضريبة كسب عمل، بالإضافة إلى 3% رسم تنمية طبقًا للوائح وقوانين الدولة.

الدكتورة رشا راغب ووالد أحمد فؤاد بغدودة

لا تزال أزمة هروب لاعب منتخب المصارعة، أحمد فؤاد بغدودة، محط اهتمام الكثيرين، خصوصًا أن الأزمة لاقت ردود أفعال واسعة على المستوى الرسمي من الدولة المصرية، كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة فتح تحقيقات موسعة، خصوصًا أن اللاعب ينتمي للمشروع القومي للموهبة.

وكثر الحديث أخيرًا عن أسباب هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، لاعب منتخب المصارعة، إلا أن القاسم المشترك هو سوء المعاملة من المسؤولين في الاتحاد المصري للمصارعة، وعدم الاهتمام بالمواهب بالشكل الكافي، ما يجعلهم عرضة في النهاية للاستسلام لأي إغراءات خارجية.