عش أنت.. قصة حب حقيقى لم يكتمل (شاهد الوفد TV)

يعد فريد الأطرش أحد أبرز أعلام الفن فى مصر والوطن العربى، فهو صاحب ألحان فريدة من نوعها، له مذاق خاص فى أذن المستمعين، عشق آلة العود فأخرج منها أجمل الألحان والأغانى التى ما زال يستمع إليها الكبار والصغار من مختلف الأجيال، تعاون مع أشهر نجوم ونجمات الفن فى العديد من أفلام السينما، والتى أصبحت علامات فنية بارزة فى ذاكرة مصر.

فيلم زمان يا حب

فريد الأطرش وزبيدة ثروت

فريد الأطرش وليلى طاهر

فريد الأطرش والمخرج عاطف سالم

ويعرض تليفزيون الوفد، اليوم، حلقة عن الفنان فريد الأطرش ومشواره منذ البدايات حتى الوصول إلى عرش التلحين والغناء فى الأفلام الاستعراضية.

فريد الأطرش

فريد الأطرش وزبيدة ثروت

فريد الأطرش

زبيدة ثروت ومديحة كامل

المخرج عاطف سالم

قصيدة "عش أنت"

وتتناول حلقة جديدة من تليفزيون الوفد حكاية قصيدة "عش أنت" التى كتبها الشاعر بشارة عبدالله خورى ولحنها فريد الأطرش، والتى تروى قصة الحب التى عاشها الشاعر ولم تكتمل فكتب قصيدة تعبر عن هذه القصة وتغنى بها فريد الأطرش فى فيلم "زمان يا حب" أمام صاحب أجمل عيون فى السينما المصرية الفنانة زبيدة ثروت، وشارك فى الفيلم يوسف وهبي ومديحة كامل وليلى طاهر، ومن إخراج عاطف سالم.

الحلقة تقديم إيناس السيد وتصوير أحمد بسيونى.