جان رامز نجل أمير كرارة في "البعبع"

يواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم “البعبع” على قدم وساق، سعيا منه لانهاء كافة المشاهد ليخوض به موسم عيد الأضحى المقبل.

ويشارك الطفل جان رامز فى الفيلم حيث روج لدوره فى العمل من خلال حسابه على موقع الفيديوهات الشهير إنستجرام.

وظهر خلال الفيديو داخل الكرفان برفقة بطل العمل النجم أمير كرارة وهما يجسدان أحد المشاهد، حيث يجسد جان نجل أمير كرارة في العمل.

كما ظهر جان رامز مع أمير كرارة على البوستر الرسمي للعمل، ومن المقرر أن يجمعهما العديد من المواقف خلال أحداث الفيلم.

الجمهور يلتف حول أمير كرارة



ويصور أمير كرارة حاليًا مشاهد العمل بمنطقة وسط البلد، وازدحم لوكيشن التصوير بجمهور ومحبي أمير كرارة ليلتفوا حوله مطالبين التقاط صور تذكارية برفقته، وهو ما حرص عليه نجم العمل بصدر رحب.

ياسمين صبري

يطرح فيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة في موسم عيد الأضحى المقبل، ليدخل المنافسة مع العديد من الأفلام المنتظر عرضها فى الموسم.

شخصية أمير كرارة



وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

أمير كرارة

عودة أمير كرارة للسينما



ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

أمير كرارة وجان رامز

أبطال البعبع

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

أمير كرارة وجان رامز

سوق الكانتو

وكان قدم أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.