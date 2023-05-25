قوات الاحتلال تداهم منزل محافظ أريحا والأغوار (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر، في ساعات متأخرة من مساء أمس، من جهات عدة، وانتشرت على أسطح منازل المخيم.

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من خمسين منزلًا، ومن بينهم منزل محافظ أريحا والأغوار جهاد أبوالعسل، وأيضًا منزل أحد المواطنين.

اعتقلت المواطنين الذين تم محاصرتهم في هذا المنزل، وأطلقت عليه صواريخ.

وجهت قوات الاحتلال، فوهات البنادق والأسلحة وعملت على إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب الشبان والمنازل، ما أدى إلى سقوط ثلاثة عشر شابًّا مصابين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، من بينها كانت هناك إصابات حرجة، كما طالت الاعتقالات نحو 14 شابًّا فلسطينيًّا.

أغلقت قوات الاحتلال مداخل مخيم عقبة جبر لمنع دخول السلطة الفلسطينية إلى المخيم، كما منعت المواطنين من الدخول والخروج، ومنعت مركبات الإسعاف من الدخول، واستولت على كاميرات المراقبة من المحال التجارية والمنازل، وعبثت بمحتويات هذه المنازل التي اقتحمتها.

استخدمت صواريخ إينرجا، ودائمًا ما تستخدمها قوات الاحتلال، خصوصًا في الأيام الأخيرة عندما تحاصر المنازل الفلسطينية، سواء في مدينة نابلس أو حتى في مخيم جنين أو حتى في مدينة جنين، والآن في عقد الجبر تطلق صواريخ الإنيرجا على المنازل.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مخيم عقبة جبر، جنوب غرب أريحا، وحاصرته، كما حاصرت منزلًا محددًا وطالبت من فيه بتسليم أنفسهم.

تسبب اقتحام قوات الاحتلال، في إصابة فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي، واختناق العشرات بالغاز، كما اعتقلت 6 شبان فلسطينيين خلال اقتحام المخيم.

بلغ عدد الاعتقالات 20 فلسطينيًا، خلال الأيام الماضية، في مناطق عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

الفلسطينيون يعانون من الإرهاق النفسي جراء عدوان إسرائيل:

قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هشام مهنا، مساء اليوم الخميس: "إن المدنيين في فلسطين يعانون من الدمار والإرهاق النفسي جراء العدوان الإسرائيلي".

أضاف المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المناخ العام يشوبه القلق والخوف، فيما يتساءل الجميع عما سيحدث خلال المرحلة المقبلة.

كما أوضح أن استمرار العنف يلقي بظلاله على أهالي قطاع غزة ويزيد أزمتهم.

أشار كذلك إلى أن غلق إسرائيل للمعابر يزيد من معاناة الفلسطينين.

قال المتحدث: "إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بإمداد المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة بعدد من الأسرة والمستلزمات الطبية، وكذا وتأهيل أقسام ببعض المستشفيات".

قتل شخص وأصيب نحو 10 إسرائيليين أحدهم في حالة حرجة في رحوفوت جنوب تل أبيب.

جاء ذلك بعد استشهاد فلسطينيين اثنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما استشهد القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أحمد أبودقة وأصيب أربعة في غارة أخرى جنوبي غزة.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا: “إن التصعيد الحالي في قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني القاسي”.

أضافت الأونروا في بيان صحفي أن الخسائر في الأرواح بين المدنيين – بمن فيهم النساء والأطفال – في قطاع غزة هى مأساة حقيقية، ونتحقق حاليًا من عدد لاجئي فلسطين بين القتلى والجرحى.

دعت الأونروا جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين في كل الأوقات، كما دعت الجهود المبذولة كافة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

أشارت إلى تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية فيما واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

قالت الأونروا: “إنها تواصل الاستجابة لاحتياجات الناس فيما تستمر بتقديم الخدمات الأساسية بما فيها توزيع الأغذية، وخدمات الصحة والصرف الصحي، ونقل النفايات الصلبة وتشغيل آبار المياه لكنها أجبرت مدارس الأونروا كافة على الإغلاق”.

أكدت حركة حماس أن إسرائيل أفشلت كل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال عبداللطيف القانوع، متحدث باسم حركة حماس: “إن الاتصالات التي تجرى لم تصل لمرحلة لجم الاحتلال ووقف عدوانه واغتيالاته”.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29 بعد قصف إسرائيلي استهدف محافظة شمال قطاع غزة مساء اليوم.

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهيد إلى مستشفى الإندونيسي في محافظة شمال قطاع غزة في غارة إسرائيلية.

اغتالت إسرائيل قياديًا عسكريًا خامسًا في حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: "إن أحمد محمود أبودقة أحد قادة سرايا القدس ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية في خانيونس صباح اليوم”.

في المقابل، تواصل الفصائل الفلسطينية قصف البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وتل أبيب برشقات صاروخية مكثفة ردًا على الاغتيالات واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس.

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