نقيب البيطريين يطالب بسرعة تعيين الأطباء بكل تخصصاتهم في أجهزة الدولة

طالب الدكتور خالد سليم النقيب نقيب البيطريين بسرعة تعيين الأطباء فى هيئة سلامة الغذاء بجميع تخصصاتهم من أجل الحفاظ علي الثروة الحيوانية بأنواعها المختلفة وتحسينها، وضمان سلامة منتجاتها الأمر الذى ينعكس على الاقتصاد والأمن القومي للبلاد بالإيجاب وتحقيق نتائج مميزة.

وأشار سليم إلى أن العجز الفعلي فى أعداد الأطباء يبلغ أكثر من 9 آلاف طبيب، لافتًا إلى أن النقابة تؤكد أن عدم تعيين الأطباء فى أقرب وقت ممكن سيمثل كارثة مستقبلية على ملف الطب البيطري والثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين وما يتبع ذلك من المساس بالأمن القومي للبلاد.

وأوضح أن تعيينات الأطباء البيطريين متوقفة منذ عام 1994م ، إذْ سبق وأن قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية وطلبت من الجهات المعنية عن حاجتها الى تعيين 6566 طبيبًا بيطريًّا (طبقاً لاحتياجات عام 2011) نظرا لإحالة عدد كبير من الأطباء البيطريين الذين بلغوا السن القانوني الى المعاش و اقتراب بلوغ سن المعاش لعدد آخر من الأطباء المعينين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية والمديريات والمجازر والمحاجر وخلافه، وقد أدي هذا الى عدم وجود العدد الكافي من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم والأغذية وغلق وحدات بيطرية عدة على مستوي جميع محافظات الجمهورية، مع الاحتياج الشديد الي مضاعفة حملات التحصين ضد الوبائيات، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الثروة الحيوانية بجميع أنواعها.

قرار مجلس الوزراء رقم 28/15/28

وأضاف أنه نظراً للمعاناة التي يواجهها الطب البيطري لعدم التعيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 28/15/28 بجلسته المنعقدة فى 21/1/2015 بتعيين 2165 طبيب بيطري ثالث، مع العلم أن هذا العدد غير كافٍ على مستوي الجمهورية؛ لأنه سبق وأن أعلنت الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن حاجتها لتعيين عدد 6566 طبيبًا بيطريًّا لسد العجز لديها، ولكن وزارة المالية وافقت على تعيين عدد 2165 طبيبًا بيطريًّا فقط، علماً بأن هناك درجات مالية شاغرة بجميع المديريات إلا أنه لا يتم التعيين.

و لفت النقيب إلى أن مهنة الطب البيطري تنقل مناهج الدراسة الى ميدان العمل وتدفع خريجي كليات الطب البيطري الى مواقع العمل فى المحاجر والمجازر والمعامل ومراكز علاج ورعاية الحيوان بمديريات الطب البيطري والوحدات التابعة لها ... إلخ لتؤهلهم إلى الاحتراف المهني للعمل داخل مصر وفى الدول العربية والأجنبية، حماية للثروة الحيوانية وخط دفاع ضد أمراض مشتركة تهدد الإنسان، وأن الطبيب البيطري يحتاج الى خمس سنوات من التدريب والعمل لاكتساب الخبرات من الأطباء البيطريين القدامى بعد التخرج نظرًا لصعوبة تخصصاتهم وعدم تكليفهم بعد التخرج مما يستوجب سرعة تعيين أطباء بيطريين جُدد لاكتساب الخبرات اللازمة من قبل أصحاب الخبرة قبل إحالتهم للمعاش.

نقيب البيطريين يخاطب الرئاسة والبرلمان بشأن تعيينات الأطباء

أشار نقيب البيطريين إلى أن عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطري هو 150 طبيبًا بيطريًّا فقط على مستوي جميع محافظات مصر منهم 8 أطباء فقط بمحافظة القاهرة و6 أطباء بمحافظة الجيزة، علماً بأن سد العجز فى أعداد الأطباء البيطريين يساعد على تطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، وكذلك التصدي للوبائيات وتطبيق نظم الأمان الحيوي وكذلك ضمان السلامة الصحية للحيوانات والطيور والحفاظ على ثروة حيوانية هي ملك للوطن كله وإنتاجها هو جزء من ناتج قومي أصيل.

وأكد أن توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين يعني الإنذار المبكر قبل حدوث الأزمة وانتشار أي بؤرة وبائية حتى يتم احتوائها قبل انتشارها إلى باقي الحيوانات والطيور كما أنه تأكيد لنظام الأمان الحيوي المتعارف عليه دوليًّا في ظل الجوائح التي تسود العالم من وقت لآخر، كما أن إسناد المسئولية للأطباء البيطريين يعني الرقابة الصحية على الغذاء منذ أول حلقاته وهو ما يعني الأمان الصحي للحوم و الألبان والأسماك، و منتجاتهم تأكيدًا لحق الإنسان في غذاء صحي آمن كما كفل ذلك الدستور، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا القرار سيعود على الناتج القومي بالزيادة وسيوفر العملة الصعبة المستنزفة في استيراد كل ما هو من أصل حيواني.

وكان نقيب البيطريين خاطب الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والسيد القصير وزير الزراعة، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب بشأن تعيينات الأطباء البيطريين بالمديريات علي مستوى الجمهورية، وسلامة الغذاء.