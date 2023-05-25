حسين الجسمي يتخطى المليون الثاني بـ "ياخبر"

يستمر الفنان حسين الجسمي في صدارة قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، وذلك من خلال أحدث أغنياته “ياخبر”، والتي استطاعت أن تجمع 2 مليون مشاهدة في أقل من أسبوعين على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية "يا خبر" من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان وليد سعد، وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر هاني محروس.

وتقول كلماتها: “أنا كنت فاكر مفيش كده.. بس طلع في كل اللي قلت مفيش منّه هو معدّيه هودّي وشّي م الحب فين وأنا اللي لسّه لحد يومين طلّعت فيه كل العِبر ياخبر.. ياخبر ياخبر ياخبر سهّاني واتسحّب بشويش بعد أمّا عدّيت سن الطيش رجعت أعيشه على كَبَر ياخبرياخبر ياخبر ياخبر أنا عامةً.. قلبي اتفتن.. وخلاص كلام العين فتن واقع في حبه وكان مالي.. لاقادر أتوّهه من بالي ولاعارف أكتّم ع الخبر ياخبر.. حاولت أجرّب حِيَلْ كتير بس النتيجة صفر كبير زمن المكابرة خلاص جَبَرْ ياخبر ياخبر ياخبر.. ياخبر رمالي لقطة من سحره دُبت سقاني نقطة من بحره دُخت طِلِع الجنان المُعْتبَر ياخبر”.

"ألمح له" جديد حسين الجسمي

وطرح حسين الجسمي، آخيرًا أغنية بعنوان "ألمّح له" وهي من كلمات: أحمد أشرف المطري، ألحان: عبدالله آل سهل، وتقول كلمات الأغنية: "ألـمّح له ولكن قلبه ما يفهم ألـمّح له ولا حَس اني به مهتم ألـمّح له ولأني قادر أتكلم متى يوصل له احساسي ويعرف إني به مغرم !؟ خذوني له قلبي مشتهي وصله خذوني له أنا ما اليق الا له خذوني له وغيره ما اتنازل له ولو حطوا القمر والشمس في يدّي سواه ما اقبل مُنى عيني تناظر عينه بعيني منى عيني يلاقي جنته فيني تعبت اخفي شعوري بيني وبيني متى يسمعني واحكي له .. ضياعي في تفاصيله أحس انّه عَوض مِن ربي لي خبّاه هو الجنّة و به كل اللي اتمناه و بي مِنّه وبه مِنّي شَبَه محلاه وتلميحاتنا في الحب لذة تحبس الأنفاس" .

أغنية حسين الجسمي "يارب تكون بخير":

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لحسين الجسمي من خلال أغنية "يارب تكون بخير"، التي سجَّلتْ أكثر من 5 ملايين، وتقول كلماتها: "يارب تِكون بخير دي أهم حاجه عندي بعديها حاجات كتير إنسى الزعل وعديِ بَعدك فضي المكان وإتقفِلت البيبان يارب تِكون تمام اما لقيتِك واحشني قُلت أبعتلك سلام وأقول لك ليه حارمِني م الطيبة والأمان وحبيبى بتاع زمان ياما سافِرت معاك وجيت وأدي صور على كُل حيط عُمرك ماتقول نسيت أنسىّ مين ؟ حُب عُمر وذكريات بينا عِشرة وأمُنيات وإحنا لِسه للى فات مُشتاقين هاكون معاك صَريح مانسيتشى ثانيه واحدة بَعدك فى ايه مُريح ؟ بقى راحتى ف أى وحِدة ب أهرب مِن الجميع الفُرقه شىء فظيع بتابعك مِن بعيد واللى ف قلبك واصلنى مش حافضل اقول وأعيد لو فاضى ياريت قابلني وإختار انت المكان مكانا بتاع زمان".