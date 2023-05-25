محمد عبده| عودة غنائية لحفلات الأردن.. غدًا

يستمر فنان العرب محمد عبده، جولته الغنائية في عدد من الدول العربيةـ التي انطلقت مطلع العام الجاري، وحققت نجاح جماهيري كبير.

عودة محمد عبده لحفلات الأردن

يعود محمد عبده إلى حفلات الاردن بعد 14 عامًا من الغياب حيث كانت اخر حفلاته هناك في أحد الفنادق الكبرى هناك 2009.

موعد ومكان حفل محمد عبده في الأردن

ويقام الحفل في القرية الثقافية بمدينة البتراء الأردنية بتاريخ 26 مايو الجاري

محمد عبده في واحدة من عجائب الدنيا السبع بالأردن

يأتي حفل محمد عبده في مدينة البتراء الوردية جنوب العاصمة عمان، والتي تم اختيارها ضمن عجائب الدنيا السبع، وتتضمن عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة.

أحدث أغاني محمد عبده الملامح

كانت أحدث أغاني محمد عبده، من خلال أغنية الملامح، التي تخطت حاجز الـ 800 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلماتها"الملامح .. تسأليني .. ليه في صوتي .. من احزانك ملامح ليه في صمتي ..من سكوتك ملامح وليه .. أنا وأنتي تجمعنا مداين عشق وليه .. فينا من بعض حزن الملامح لأن أنتي هو أنا .. وبيننا سر التشابه لأننا نفهم بعضنا .. وعشقنا يمطر سحابه يا ملامح أسمي .. من بين الحروف يا أمنياتي .. وصحوة الحلم المسافر .. في حياتي .. وفي ظلام الخوف ... يا ارتعاشات الهدب .. وعشق عمره ما انكتب .. كل عمري لك وفيك وكل غربات التعب إيه أحبك .. بالكلام اللي بقلبي بس أنا ماقلت لك".

بجانب أغنية كثير اشتقت، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها"

كثير اشتقت كثير احتجت لوجودك كثير احتجت عدد ما تهت في بُعدك كثر ما خفت من بَعدك .. تمنيت اني لوجودك ملكت الوقت .. كثير اشتقت ياآخر مابقى فيني من سنيني سألتك عن امل يقدر يجدد حلمي بعيني هواي اللي اعيشه انت و كل الدنيا عندي انت و انا ما بين انت و انت اموت بشوق و احيابك ونعم تخنقي أنفاسي اذا فكرت ف غيابك ولأني كثير لك مشتاق .. حضنته وردك الذابل على بابك وكثير اشتقت كنت خايف من مرار الاحتياج وشوق جارف والله اني كنت خايف وكنت عارف اني مشتاق ال بعيد ومايجي والمرار الصعب لما تكون عارف انا الواقف على باب الاماني حاضن طيوفك و انا شايف جميع الناس قدامي ولا اشوفك

