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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مستوطنون يخلون منازلهم في كريات شمونة بعد صواريخ حزب الله الحارقة

كريات شمونة
كريات شمونة

بعد استهداف حزب الله كريات شمونة واشتعال النيران في عدة مناطق داخلها، قرر مستوطنون إخلاء منازلهم والتوجه إلى طبريا، حسب وسائل عبرية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه خلال القصف الأخير من لبنان على كريات شمونة، تم تفعيل صفارات الإنذار بعد سقوط الصواريخ.

كريات شمونة
كريات شمونة

واستهدف حزب الله مساء الأربعاء، مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية، وقال: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:23 من مساء يوم الأربعاء 16-10-2024، مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

 

 

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