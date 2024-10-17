بنفس اللون ياسمين عبدالعزيز في احضان رضوى الشربيني

تملك النجمة ياسمين عبدالعزيز صورة جديدة شعبية كبيرة وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب جمهورها.



وشاركت ياسمين عبدالعزيز متابعيها بأحدث إطلالاتها برفقة الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الانستجرام.



وبدت ياسمين عبد العزيز بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان طويلًا مجسمًا، صمم من قماش الكريب باللون الأسود عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، وتزينت ببعض الأكسسوارات عصرية متناغمة مع إطلالتها.



واختارت ترك خصلات شعرها ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وعلقت رضوى الشربيني على الصور، قائلة: " احلى و أجدع و اطيب ياسو فى الدنيا".

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز من مواليد 16 يناير 1980 ، ممثلة مصرية.

عن حياتها

تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي. بدأت في تقديم الإعلانات في سن الثانية عشرة من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك رشحت للتمثيل في مسلسل امرأة من زمن الحب الذي حققت خلاله النجاح ولفت الأنظار لها، كما شاركت في فوازير رمضان «العيال اتجننت» من بعدها، اعتادت على تقديم دور الفتاة الشقية وحقق فيلمها زكي شان مع أحمد حلمي أعلى أرباح في الأسابيع الأولى من عرضه في العديد من دور السينما.

حياتها الأسرية

شقيقها وائل أتجه للتمثيل، وقد تزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال "محمد نبيل حلاوة"، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018، في مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي.، في مايو 2020 أعلنت زواجها منه، وفي 17 يناير 2024 أعلنت انفصالها عنه.