ياسمين عيد العزيز تحتفل بعيد ميلاد رضوى الشربيني بهذه الطريقة (شاهد)

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني، بعيد ميلادها الـ 43 في حفل بسيط رفقة أصدقائها المقربين وكان أبرزهم الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وشاركت ياسمين صورة من الحفل برفقة الشربيني وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام واكتفت بوضع ايموجي قلبين لترد عليها الأخيرة قائلة:"أحلى وأجدع وأطيب ياسو في الدنيا".



جدير بالذكر أن جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز في انتظار أحدث أعمالها في رمضان 2025 بمسلسل تعاون فيه مع كريم فهمي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

من هي رضوى الشربيني

هي إعلامية مصرية، تقدم برنامج «هي وبس» على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017، وقدمت رضوى أيضًا بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج «أنا مصر» في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري «بروباجندا تي في»، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها «هي وبس» الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.

تزوجت رضوى وأنجبت ابنتين ثم انفصلت عن زوجها، وقد ذكرت أنها لا تريد خوض علاقة جديدة لتكريس حياتها لطفلتيها.