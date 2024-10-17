عاجل
5 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمنزل غرب غزة شهداء الأقصى تمنع جنود الاحتلال من اقتحام مخيم العين في نابلس
الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

شهداء الأقصى تمنع جنود الاحتلال من اقتحام مخيم العين في نابلس

بوابة الوفد الإلكترونية

تصدت كتائب شهداء الأقصى، شباب الثأر والتحرير، لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمخيم العين في مدينة نابلس، و تمكنت المقاومة، من استهداف جنود الاحتلال المقتحمة بوابل كثيف من الرصاص وعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

 

في وقت سابق، استهدف حزب الله دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة، بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح .

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من مساء يوم الخميس 17-10-2024، دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخ أدى لاحتراقها

مسيرات المقاومة العراقية تهاجم قاعدة رامون الجوية في النقب

المقاومة العراقية تشن هجوما جويا على وادي العربة في النقب

حزب الله يتصدى لتقدم الاحتلال بـ 18 عملية على الحدود اللبنانية الفلسطينية

حزب الله يستهدف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية

المقاومة تقصف قاعدة أمريكية قرب حقل كونيكو في سوريا

عاجل.. حدثا أمنيا في لبنان وإسرائيل تمنع النشر

مواجهة من مسافة صفر بين حزب الله وإسرائيل وسحل لواء غولاني جنوب لبنان
الجريدة الورقية