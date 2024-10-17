شهداء الأقصى تمنع جنود الاحتلال من اقتحام مخيم العين في نابلس

تصدت كتائب شهداء الأقصى، شباب الثأر والتحرير، لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمخيم العين في مدينة نابلس، و تمكنت المقاومة، من استهداف جنود الاحتلال المقتحمة بوابل كثيف من الرصاص وعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

في وقت سابق، استهدف حزب الله دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة، بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح .

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من مساء يوم الخميس 17-10-2024، دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.