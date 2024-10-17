مسيرات المقاومة العراقية تهاجم قاعدة رامون الجوية في النقب

شنت الطائرات المسيرة التابعة للمقاومة العراقية، اختراقا جويا جديدا لسماء الأراضي المحتلة، ودوت صفارات الانذار قرب قاعدة رامون الجوية في النقب بعد استهدافها.

وفي وقت سابق اليوم، شنت المقاومة العراقية هجوما جويا بطائرة مسيرة، على وادي العربة في النقب بالأراضي المحتلة .

وقال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: عقب دوي صفارات الإنذار قبل قليل في منطقة عربة، تم رصد هدف جوي قادم من الشرق.

وأشارت وسائل عبرية، إلى سماع دوي انفجارات في "عين ياهاف" قرب الحدود الأردنية



