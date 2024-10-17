مصرع شخص وإصابة آخر بطلق نارى فى فرح بقنا

لقي شخص مصرعه اليوم وأصيب شقيقه، بطلق ناري في حفل زفاف داخل قرية صوص، التابعة لمركز نقادة، غربي محافظة قنا.

و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة نقادة بمصرع عامل يلغ من العمر ٣٩ عاماً، وإصابة شقيقه، ٤٧، بطلق ناري بقرية صوص التابعة لمركز نقادة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة طوخ في نقادة والمصاب تقرر تحويله إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.