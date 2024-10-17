حملة تفتيشية على رخص الإعلانات بشوارع مدينة قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأربعا ، برئاسة سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، الحسيني صبري ، و محمد عبدالحفيظ نواب المدينة ، و محمد عبدالرحيم مدير إدارة الإعلانات بالوحدة ، عضو قسم الكهرباء بالوحدة ، أعضاء إدارة الإعلانات حملة تفتيشية على رخص الإعلانات بمنطقة مدينة العمال وقد تم تسليم إنذارات للمحلات المخالفة لتوفيق أوضاعهم ، كما تم إزالة عدد ٤ إعلان مخالف .

وأوضح رئيس المركز أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة ومتابعة إصدار تراخيص الإعلانات .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية المحروسة برئاسة الحسيني صبري نائب المدينة ، بتنفيذ عدد ٢٠ حالة إزالة بمساحة ١٣ قيراط و ٥٥٢٣ متر تعدى على أراضي أملاك دولة عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت .

وأوضح رئيس المركز ، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

نائب محافظ قنا يتفقد أنشطة بداية جديدة بقرية أبودياب

أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جوله تفقديه بقرية أبودياب التابعة لمركز دشنا لمتابعة الموقف التنفيذي لسير العمل بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، رافقه عبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، والدكتور أحمد صلاح مدير الادارة الصحية بدشنا.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال القافله الطبية بالوحدة الصحية لقرية أبودياب شرق، والتي شملت تقديم خدمات مبادرات 100 يوم صحة، و حملة حقك تنظمي، الألف يوم ذهبية، وتطعيمات الأطفال، وطلاب المدارس، فضلا عن عقد ندوة عن الصحة الإنجابية والوقاية من سرطان الثدي ، بجانب تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالمجان.

بينما شاركت وحدة السكان بالتعاون مع مديرية الأوقاف وصندوق مكافحة الإدمان بندوة توعية عن المشكلة السكانية وآثارها من خلال مبادرة كسب وتأييد القضية السكانية.

وتابع نائب محافظ قنا، جولته بتفقد سيارات تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة، و بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة التابعة لوزارة التموين.

وعلي هامش جولته التقي نائب محافظ قنا، بعدد من أهالي القرية واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووعد بوضع حلول عاجلة لكافة مشاكلهم من خلال التواصل معهم ميدانيًا.

ومن جانبه قال نائب محافظ قنا، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، خاصة الأجيال الجديدة من الشباب، من خلال التعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة بهدف التكامل والشراكة في دعم جهود التنمية المستدامة على أرض المحافظة .