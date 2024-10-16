الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد مانشيني مع المنتخب السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم عن قيمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني الإيطالي روبيرت مانشيني مع المنتخب السعودي.

وذكرت صحبفة رياضة سكوب أن قيمة الشرط الجزائي للمدرب مانشيني تبلغ 30 مليون يورو أي ما يعادل "120 مليون ريال سعودي".

هيرفي رينارد يوافق على العودة لقيادة المنتخب السعودي

أبدى الفرنسي هيرفي رينارد استعداده للعودة لتولي مهمة القيادة الفنية لـ المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار اتحاد الكرة السعودي على رحيل مانشيني المدرب الحالي.

واستقر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على إقالة الإيطالي روبيرتو مانشيني بسبب سوء نتائج المنتخب تحت قيادته في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأكدت صحيفة رياضة سكوب في تقرير لها اليوم أن هيرفي رينارد أبدئ جاهزيته الكاملة ورغبته بتولي قيادة المنتخب السعودي مرة أخرى وأن المدرب الفرنسي قريب من ذلك بالفعل !