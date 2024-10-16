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الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

سيارات

الأسعار الجديدة لسيارات ستروين 2025 بدايةً من اليوم

ستروين 2025
ستروين 2025

أعلنت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، إحدى شركات مجموعة القصراوي جروب، وكلاء علامة ستروين في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين عن أحدث قائمة سعرية لسيارات ستروين 2025 في مصر.

 

وشهدت قائمة أسعار سيارات ستروين 2025 في مصر، انخفاضاً يقدر بـ50 ألف جنيهاً على أسعار الفئة الثانية من ستروين «C4»، والفئة الثانية من «C4X» موديل 2025، وثبات أسعار باقي الطرازات.

 

كما شهدت القائمة الصادرة عن الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، استمرار غياب طراز ستروين سي إليزيه.

 

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها قائمة أسعار سيارات ستروين 2025 في مصر التي تم الإعلان عنها اليوم.

 

أسعار سيارات ستروين 2025

 

الجريدة الورقية