نادي الشبان المسلمين يتألق في مهرجان البراعم لكرة القدم بالغردقة

لليوم الثاني على التوالي

شارك في المهرجان ثلاثة فرق هم مركز شباب السلام، ونادي طلائع كليوباترا، ونادي الشبان المسلمين، وقد شهدت المباريات منافسة قوية بين الفرق المشاركة، مما أسعد الحضور.

فى إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية نظمت مديرية الشباب والرياضة (الإدارة العامة للرياضة) بالبحر الأحمر إقامة مهرجان البراعم لكرة القدم بنين، وذلك ضمن خطتها للنشاط العام.

تحت إشراف الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وإشراف ممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة وموسى الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة

أسفرت نتائج المرحلة العمرية (2012-2013) عن فوز نادى الشبان المسلمين على نادي طلائع كليوباترا.

وفي ختام المهرجان، توج نادي الشبان المسلمين بالمركز الأول، وحصل نادي طلائع كليوباترا على المركز الثاني.

يهدف هذا المهرجان إلى اكتشاف المواهب الناشئة في كرة القدم، وتوفير الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم، وتعزيز روح التنافس الشريف بينهم، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين الأندية الرياضية ومراكز الشباب بالمدينة.

قام بالتحكيم أحمد حداد بحضور كابتن مصطفى عبد الرحيم والكابتن منة عصام ممثلي الإدارة العامة للرياضة .