وكيل الصحة بقنا يوجه بزيادة التنسيق بين العناية المركزة والمستشفيات الجامعية

وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق العلاجي بالمديرية بزيادة التنسيق بين العناية المركزة بمستشفيات المديرية والجامعية من أجل تيسير حصول المواطنين علي الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال عدة إجتماعات متتالية اليوم، مع عددًا من مديري الإدارات الفنية بالمديرية لمناقشة خطط التشغيل داخل المستشفيات ومعدلات الآداء.

هذا وناقش وكيل الوزارة تردد المستشفيات والعنايات المركزة وتنفيذ العمليات الجراحية سواءً البسيطة أو ذات الكفاءة العالية.

كما تطرقت الإجتماعات إلي عرض أرصدة المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية الجراحية، بالإضافة إلي مناقشة خطة التشغيل بوحدة القسطرة القلبية بمستشفي قنا العام والتسريع في القضاء علي قوائم الإنتظار.

كما ناقش سُبُل التسريع في تنفيذ عمليات القسطرة القلبية من خلال زيادة التعاقدات مع أطباء القسطرة القلبية من جميع مستشفيات الجمهورية ، مع العمل علي زيادة القوة التمريضية وتوفير رصيد أكبر من الأدوية والمستلزمات لزيادة القدرة الإستيعابية بمستشفي صدر قنا.

من ناحية أخرى أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جوله تفقدية بقرية أبودياب التابعة لمركز دشنا لمتابعة الموقف التنفيذي لسير العمل بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، رافقه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، عبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا والدكتور أحمد صلاح مدير الادارة الصحية بدشنا.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال القافله الطبية بالوحدة الصحية لقرية أبودياب شرق، والتي شملت تقديم خدمات مبادرات 100 يوم صحة، وحملة حقك تنظمي، الألف يوم ذهبية، وتطعيمات الأطفال، وطلاب المدارس، فضلاً عن عقد ندوة عن الصحة الإنجابية والوقاية من سرطان الثدي ، بجانب تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالمجان، بينما شاركت وحدة السكان بالتعاون مع مديرية الأوقاف وصندوق مكافحة الإدمان بندوة توعية عن المشكلة السكانية وآثارها من خلال مبادرة كسب وتأييد القضية السكانية.

وتابع نائب محافظ قنا، جولته بتفقد سيارات تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة، وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة التابعة لوزارة التموين، وعلي هامش جولته التقي نائب محافظ قنا، بعدد من أهالي القرية وإستمع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم، ووعد بوضع حلول عاجلة لكافة مشاكلهم من خلال التواصل معهم ميدانياً .

ومن جانبه قال نائب محافظ قنا، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تركز على الإستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، خاصة الأجيال الجديدة من الشباب، من خلال التعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة بهدف التكامل والشراكة في دعم جهود التنمية المستدامة على أرض المحافظة .