محافظ الاسكندرية يكشف ..مبادرة بداية تقدم 53 الف خدمة صحية وتوعية لمواطنى الاسكندرية

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ، معدلات التنفيذ اليومية للمبادرة الرئاسية "بداية".

فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر كافة الجهود لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، للاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والأسرة المصرية.

حيث واصلت المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» فعالياتها الميدانية المجانية بمحافظة الإسكندرية، حيث قدمت المبادرة عدد من الخدمات في مختلف القطاعات، تضمنت فعاليات المبادرة في النطاق الصحي تقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين لعدد ٥٣.٧٤٥ ألف خدمة صحية وتوعوية في مجال مبادرات الصحة العامة مثل قلبك أمانة ،وصحة المرأة، الأورام والأمراض المزمنة وأمراض كبار السن.

كما قدمت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدد من القوافل التموينية والسيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية والخضراوات بأسعار مخفضة ، وسيارات توزيع الخبز المدعم بالبطاقة التموينية، فضلًا عن حل شكاوى المواطنين الخاصة بالبطاقة التموينية وشكاوى الأنشطة التموينية لعدد ٥٨٠٤١٦ ألف مواطن.

بينما قدمت مديرية التربية والتعليم العديد من الأنشطة الطلابية وبرامج التنمية البشرية والتي استهدفت ٤.٥٦٢ طالب في المراحل التعليمية المختلفة.

بالإضافة لجهود مديرية التضامن الاجتماعي التي شملت خدمات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بدور الرعاية والعديد من الندوات التوعوية في مجال الأسرة والمرأة لعدد ١٣٨٠ مواطن.

وقدمت شركة مياه الشرب عدد ١٠١٩ خدمة للمواطنين كما شاركت فى قوافل توعوية استهدفت عدد ٥٣٥ مواطن للتوعية فيما يتعلق بترشيد مياه الشرب والحفاظ على المياه.

كما قدم المجلس القومي للمرأة ندوات للتوعية الأسرية وتقديم المشورة القانونية والتأهيل النفسي للناجيات من العنف وورش عمل حول الشمول المالي وإنشاء المشاريع الخضراء وطرق التمويل استهدفت ٨٤ سيدة سكندرية، بينما قدمت الوحدة العامة لحماية الطفولة ندوات توعوية استهدفت ٣٠ طالب للتوعية عن مخاطر التسرب من التعليم ومخاطر العنف والتنمر بين الطلاب.

وتستمر مبادرة «بداية» في تقديم خدماتها في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة لتحسين جودة حياة المواطنين في كافة أحياء الإسكندرية.