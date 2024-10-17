أسعار العملات بمستهل تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية

أسعار العملات.. سجلت أسعار صرف العملات العربية والاوروبية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس، تباينا ملحوظاً، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.18 جنيه للشراء و 63.37 جنيه للبيع.

وتستعرض بوابةالوفد الإلكترونية، خلال التقرير التالي، أسعار العملات الرسمية أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

اسعار العملات اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بينما سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.86 جنيه للشراء و 53.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

كما سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.18 جنيه للشراء و 63.37 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وحقق سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري استقراراً مسجلاً نحو 56.29 جنيه للشراء و 56.46 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.49 جنيه للشراء و 32.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.26 جنيه للشراء و 158.82 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.21 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.82 جنيه للشراء و 6.84 جنيه للبيع.