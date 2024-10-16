بيراميدز يفاجئ الزمالك بـ إبراهيم عادل في السوبر

قال الإعلامي خالد الغندور إن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، سعيد بمستوى إبراهيم عادل وتركيزه في التدريبات قبل السفر مع منتخب مصر إلى نواكشوط وتسجيله هدف الفوز وتأهل مصر إلى أمم أفريقيا 2025.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مصدر بنادي بيراميدز قال انتظروا إبراهيم عادل بشكل جديد ومستوى مميز مع بيراميدز الفترة المقبلة، يورتشيتش يجهز اللاعب ليكون مفاجأة السوبر المصري بداية من مباراة الزمالك".

بيراميدز: إبراهيم عادل أصل من أصول النادي ولن يرحل للنادي الأهلي

وأضاف الغندور، إن مصدر مسؤول داخل إدارة نادي بيراميدز، رد على ما تردد بشأن رغبة إبراهيم عادل في الرحيل عن النادي، وتحديدا بعد رغبة الأهلي في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"المصدر أكد أن ملاك بيراميدز أكدوا أن إبراهيم عادل أصل من أصول النادي ولن يرحل لأي ناد في مصر سواء الأهلي أو الزمالك مهما كانت الاغراءات المالية.

وأكمل:" المصدر أكد أن إدارة بيراميدز قد توافق على رحيل إبراهيم عادل للاحتراف في أوروبا فقط، بمقابل مادي لن يقل عن 5 ملايين دولار".

وأختتم الغندور:" المصدر تسائل هل يقل إبراهيم عادل عن أحمد زيزو الذي تلقى عرضا من أحد الأندية بالسعودية مقابل 5 ملايين دولار، لاعبنا صغير في السن وإمكانيات تفوق أي لاعب في مصر ولن يرحل مهما كانت الاغراءات".