اسعار العملات أمام الجنيه المصري بـ نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار العملات.. سجلت أسعار صرف العملات العربية والاوروبية مقابل الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16-10-2024، تباينا ملحوظاً، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.18 جنيه للشراء و 63.37 جنيه للبيع.

وتستعرض بوابةالوفد الإلكترونية، خلال التقرير التالي، أسعار العملات الرسمية أمام الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

اسعار العملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بينما سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.86 جنيه للشراء و 53.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

كما سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.18 جنيه للشراء و 63.37 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وحقق سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري استقراراً مسجلاً نحو 56.29 جنيه للشراء و 56.46 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.49 جنيه للشراء و 32.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.26 جنيه للشراء و 158.82 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.21 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.82 جنيه للشراء و 6.84 جنيه للبيع.