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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

اسعار العملات أمام الجنيه المصري بـ نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

العملات
العملات

أسعار العملات.. سجلت أسعار صرف العملات العربية والاوروبية مقابل الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16-10-2024، تباينا ملحوظاً، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.18 جنيه للشراء و 63.37 جنيه للبيع.

 

وتستعرض بوابةالوفد الإلكترونية، خلال التقرير التالي، أسعار العملات الرسمية أمام الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

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أبو الغيط يلتقي رئيس جمهورية تركيا خلال زيارته الرسمية إلى أنقرة

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عاجل.. إحالة سائق أتوبيس جامعة الجلالة للمحاكمة الجنائية

اسعار العملات اليوم الأربعاء 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بينما سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.86 جنيه للشراء و 53.02 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

كما سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.18 جنيه للشراء و 63.37 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وحقق سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري استقراراً مسجلاً نحو 56.29 جنيه للشراء و 56.46 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.49 جنيه للشراء و 32.59 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.26 جنيه للشراء و 158.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.21 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.82 جنيه للشراء و 6.84 جنيه للبيع. 

 

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