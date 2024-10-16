ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

صعدت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 20 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، عند مستوى 3625 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3625 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 4142 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 3107 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2416 جنيه، وحقق أسعار الأونصة مستوى سعر 2674 دولارًا.

الذهب يستقر مع تراجع الرغبة في المخاطرة بعد بيانات صينية مخيبة للآمال

الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين قرب أعلى مستوياتها في أسبوع مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب خطط تحفيز مالي مخيبة للآمال في الصين، فضلا عن ترقب تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مزيد من المؤشرات حول خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 11:55 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2652.31 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الرابع من أكتوبر/تشرين الأول عند 2666.72 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% عند 2669.20 دولار للأونصة.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين لدى أكتيف تريدز "لقد رحبت الأسواق بخطط التحفيز عند الإعلان عنها لأول مرة، لكن البيانات الواردة من الصين أعطت انطباعا عن تعثر الاقتصاد الصيني، لذا فهو لا يسير وفقا للخطة.

وأضاف "انخفضت الرغبة في المخاطرة مع تباطؤ الاقتصاد الصيني".

وتراقب الأسواق تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع للحصول على المزيد من التلميحات بشأن تخفيضات الفائدة المقبلة، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتداولون فرصة تبلغ 88% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

والمعدن النفيس الذي لا يدر عوائد يعد استثمارا مفضلا في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 31.13 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.7% إلى 978.20 دولار للأونصة. وانخفض البلاديوم 1.7% إلى 1050.65 دولار للأونصة.