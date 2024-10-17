فريق اللياقة البدنية بالقليوبية يشارك فى افتتاح مركز شباب الجزيرة 2

شاركت محافظة القليوبية بفريق اللياقة البدنية في المسابقات الرياضية، التي أُقيمت ضمن فعاليات افتتاح مركز شباب الجزيرة 2 بمدينة السادس من أكتوبر، حضر الافتتاح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة .

وبتوجيهات الدكتور وليد فرماوى مدير الشباب والرياضة بالقليوبية ، قدّم فريق اللياقة البدنية من محافظة القليوبية عرضاً متميزاً يعكس مستوى التحضير والجهد الذي بذله اللاعبون والمدربون، بهدف تحقيق أداء متميز.

من جانبه، أعرب فريق اللياقة البدنية من محافظة القليوبية عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي الهام، مؤكدين أنهم سيواصلون التدريب والتطوير لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى المحلي والدولي.

يُذكر أن شاركت 10 محافظات على مستوى الجمهورية فى حفل افتتاح مركز شباب الجزيرة 2، ويُعد مركز شباب الجزيرة 2 بمدينة السادس من أكتوبر من أحدث المنشآت الرياضية في مصر، ويهدف إلى تلبية احتياجات الشباب من مختلف الأعمار من خلال توفير بيئة متكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية.

يتميز المركز بتصميمه العصري ومرافقه المتطورة التي تتماشى مع المعايير الدولية، مما يجعله وجهة مثالية لتنمية المواهب الرياضية وإعداد جيل جديد من الأبطال.