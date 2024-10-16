ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في لبنان إلى 2367 قتيلاً وأكثر من 11 ألف جريح

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى ألفين و367 قتيلاً و11 ألفاً و88 جريحاً منذ الثامن من أكتوبر 2023، فيما بلغت الحصيلة، أمس (الثلاثاء)، 17 قتيلاً و182 جريحاً، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان، اليوم (الأربعاء)، أن «غارات العدو الإسرائيلي أمس على لبنان أسفرت عن 17 شهيداً وإصابة 182 بجروح. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى أمس إلى 2367، والجرحى إلى 11 ألفاً و88»، بحسب البيان.

من جانبها، ذكرت وزارة التربية والتعليم العالي أن 77 في المائة من المدارس الحكومية لا تقدم خدمات تعليمية، إما بسبب استخدامها كملاجئ جماعية، أو بسبب وجودها في مناطق متضررة بشكل مباشر.

كما أن 40 في المائة من طلاب التعليم الفني والتدريب المهني الحكوميين و57 في المائة من طلاب الجامعة اللبنانية و32 في المائة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، هم من المناطق المتضررة بشكل مباشر.

وعلى صعيد متصل، أعلن «حزب الله» في عدة بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا اليوم مدينة صفد بصلية صاروخية، وتجمعاً لجنود إسرائيليين في وادي هونين بالصواريخ، وتصدوا لطائرتين مسيّرتين إسرائيليتين في أجواء جنوب لبنان بصواريخ أرض - جو ما أجبرهما على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية.

كما أعلن «حزب الله» أن عناصره استهدفوا أيضاً مدينة صفد ومستوطنة يفتاح الإسرائيليتين ومربضي مدفعية إسرائيليين في دلتون وفي ديشون، بصليات صاروخية. واستهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية في محيط بلدة راميا في جنوب لبنان بصاروخ موجه. كما استهدفوا مستوطنة كرمئيل الإسرائيلية بالصواريخ. واستهدف عناصر «حزب الله» أيضاً تجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنة مسكفعام الإسرائيلية وبين بلدتي العديسة ومركبا في جنوب لبنان بصليات صاروخية.