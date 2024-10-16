سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة أفريقيا لليد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية، التي تقام بالمغرب بعد الفوز على بريميرو دو أوجوستو الأنجولي بنتيجة 26-20 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم‎.‎

‏‎‏‎وقدم الفريق أداءً قويًّا في الشوط الأول ونجح في التفوق بنتيجة 11-8.

‏‎وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه وسيطرته بفضل الدفاع القوي والسرعة في الهجوم والالتزام بتوجيهات المدير الفني، لينهي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 26-20 ويتأهل ‏الفريق إلى نصف النهائي.

‏‎‏‎ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي يوم الجمعة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا‎.‎

قائمة سيدات يد الأهلي في بطولة أفريقيا

‏‎وتضم قائمة «سيدات يد الأهلي»:‏‎ ‎نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا ‏نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.‏

الأهلي يضرب موعداً مع الزمالك في نصف نهائي بطولة افريقيا لليد “رجال”

على جانب آخر تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالمغرب بعد الفوز على رجاء أغادير بنتيجة 33-13.

‎جاءت المباراة قوية وقدم خلالها «رجال يد الأهلي» عرضًا مميزًا، بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع والتصويب، فيما أدار ستيفان مادسن المدير الفني اللقاء خططيًّا بصورة مميزة.

‎تميز لاعبو «رجال يد الأهلي» بالقوة والسرعة في النواحي الدفاعية والهجومية، وتفوق في الشوط الأول بنتيجة 17-4، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بفضل التزام اللاعبين الخططي وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، لتنتهي المباراة لصالح رجال يد الأهلي بنتيجة 33-13.

ومن المقرر أن يواجه رجال يد الأهلي فريق الزمالك يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد "كاستيلو"- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب "زيزو" - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.