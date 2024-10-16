ارتفاع سعر الدولار في 9 بنوك مصرية نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم.. ارتفع سعر الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء في ٩ بنوك مصرية، بقيمة تتراوح مابين قرش و9 قروش، بينما استقر في بنك الاسكندرية، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الدولار بنهاية التعاملات اليومية للبنوك في مصر، واسعار العملات والقيمة السعرية لمختلف السلع، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرا على ساحة الأسواق وأحدث الأخبار الاقتصادية، وجاء سعر الدولار على النحو الآتي:

سعر الدولار نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصرى للشراء نحو 48.54 جنيه، و 48.64 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر للشراء نحو 48.53 جنيه، و 48.63 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.54 جنيه للشراء، و 48.64 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.54 جنيه للشراء، و 48.64 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.54 جنيه للشراء، و 48.64 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بارتفاع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.57 جنيه للشراء، و48.67 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.54 جنيه للشراء، و 48.64 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.6 جنيه للشراء، بارتفاع قرشا، و48.7 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين