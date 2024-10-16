اقتصادي: بعض أسهم القطاع العقاري سترتفع من 10 لـ300 جنيه قريبا

أكد الخبير الاقتصادي أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بمجلس الاقتصادي العربي الأفريقي، أن أداء السوق الآن يعتبر جيداً في ظل الظروف العالمية وتأثيراتها، مشددًا على أن البورصة المصرية تشهد عدد من القطاعات الواعدة الفترة المقبلة.

قطاع الأغذية والمشروبات من القطاعات التي ستشهد انطلاقة قوية الفترة المقبلة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أرقام وأسواق، أن قطاع الأغذية والمشروبات من القطاعات التي ستشهد انطلاقة قوية الفترة المقبلة، وكذلك القطاع العقاري الذي يعتبر واعداً ، وهناك تغيير في الحساب الاصولي للشركات بدلًا من السع الدفتري، القائم على سعر الشراء والذي ربما يرجع لعشرات السنين الماضية، وسيكون هناك اعادة تقييم للقطاع العقاري وسترتفع بعض أسهم القطاع العقاري من 10 جنيها لأكثر من 300 جنيه الفترة القادمة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القطاع العقاري يعتبر قطاعاً واعداً وأسهمه مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة.

قال المهندس محمد كمال جبر رئيس مجلس إدارة شركة البناء العربي للتطوير العقاري، ان الشركات العقاريه والمطورين العقاريين والقطاع الخاص بشكل عام، لهم دور جوهري في تنميه المدن والمناطق الجديده منها الساحل الشمالي والعلمين والعاصمة الادارية الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع.

واكد المهندس محمد كمال جبر ان القطاع العقاري في مصر يتسم بانه استثمار آمن ..والعقار دائما مخزن للقيمة على عكس اي الاستثمار في صناعات أخرى، مؤكدا أن صناعة العقار تقود عددا كبير من القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن العقار يظل ملاذًا آمنًا للاستثمار، ويشهد ارتفاعًا مستمرًا في إقبال العملاء على شرائه كمخزون آمن للقيمة، كما أثبت قدرته على تحقيق أرباح للعملاء على مدار عقود طويلة. كما أن وجود طلب حقيقي يحافظ على استمرار عمل السوق العقارية

واوضح ان مصر استطاعت خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان تهيئ المناخ الآمن للاستثمار العقاري من حيث تنمية المدن الجديدة وتنفيذ المرافق على اعلى مستوى بشكل ذكي استطاع ان يجذب المستثمرين من مختلف مدن العالم.

واكد جبر أن الساحل الشمالي الاكثر إقبالا ومببعا خلال عام 2024 ، لافتاً إلى أن الساحل شهد أداءً قويًا في حجم المبيعات منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مطلع العام الخالي، مما أدى إلى تحقيق هذه المنطقة مزيدًا من النشاط والمبيعات القوية خلال موسم صيف 2024، وهو الأداء المميز الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الساحل الشمالي سيصبح منطقة نشطة في المبيعات طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط. كما ستحقق هذه المنطقة مبيعات قوية في الخارج، مما يتناسب مع رؤية الحكومة حول التوسع في تصدير العقار وجذب عملاء أجانب.

واختتم رئيس مجلس إدارة شركة البناء العربي للتطوير العقاري قائلاً ، إن الشركة تدعم جهود الدولة في تصدير العقار، حيث يتم جزء من مبيعاتها لعملاء من خارج مصر، معظمهم خليجيون. مضيفًا أن العقار المحلي يتسم حاليًا بتنافسية شديدة، نظرًا لانخفاض السعر مقارنة بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى الجهود الحكومية القوية الداعمة لملف تصدير العقار.

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