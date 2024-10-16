بدوي يتفقد الموقع البري لشركة خدمات البترول البحرية وتنمية الحقول

تفقد المهندس عمرو بدوي، رئيس شركة خدمات البترول البحرية PMS، في زيارة ميدانية الموقع البري للشركة بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر، لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير الموقع البري بمنطقة رأس غارب والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، هذا إلى جانب متابعة سير العمل في مشروعات الشركة المسندة في المنطقة ويأتي على رأسها مشروعات الشركة العامة للبترول.

موقف المشروعات الجديدة وتنمية الحقول

خلال الزيارة، إطلع بدوي على موقف تقدم الأعمال في أعمال التطوير الجارية للموقع البري، والموقف التنفيذي لمشروع تنمية حقل الـ GG وإتفاقية تقديم الخدمة السنوية لصيانة المنصات والخطوط البحرية للشركة العامة للبترول.

وأشار بدوي إلى أن المتابعة المستمرة تعتبر جزءًا أساسيًا من إستراتيجية الشركة لمتابعة تنفيذ الأعمال بكفاءة، وفقًا للبرامج الزمنية المحددة للأعمال ، مؤكدًا على التزام شركة خدمات البترول البحرية بتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مشروعاتها العاملة.

شركة خدمات البترول البحرية تحقق نتائج إيجابية ونجاحات كبيرة في كافة مشروعاتها العاملة وأهمها مشروع تنمية حقل غاز غرب الدلتا العميق لشركة البرلس للغاز، ومشروع تنمية حقل غرب البرلس البحري التابع لشركة بتروويب، هذا إلى جانب مشروعات شركة بترول خليج السويس جابكو وأهمها مشروع تنمية حقل شمال صفا ومشروع تنمية حقل أكتوبر ومشروع تنمية الحقول الجنوبية برأس العش بخليج السويس، بالإضافة إلى مشروع تنمية حقل الـ GG للشركة العامة للبترول، والعديد من المشروعات الأخرى.