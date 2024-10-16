أيلون ماسك يدعم ترامب بـ٧٥ مليون دولار

بلغت حصيلة تبرعات إيلون ماسك نحو 75 مليون دولار لمساعدة دونالد ترامب فى مساعيه لاستعادة الفوز بالبيت الأبيض، فى الوقت الذى يحاول فيه أغنى رجل فى العالم التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الشهر المقبل.

قدم ماسك عدة تبرعات بملايين الدولارات خلال الربع الثالث إلى أمريكا باك، وهى لجنة العمل السياسى التابعة له، وفقًا لإيداع فيدرالى تم الإعلان عنه أمس ما يمنح المجموعة ميزانية ضخمة لدعم محاولة إعادة انتخاب.

وأصبح من المعروف الدعم الشديد من جانب مالك مجموعة وسائل التواصل الاجتماعى X وشركة تسلا، وخاصة منذ يوليو بعد أن نجا المرشح الجمهورى من محاولة اغتيال فى تجمع حاشد فى بتلر بولاية بنسلفانيا. وانضم ماسك إلى ترامب على خشبة المسرح فى نفس المكان لحضور تجمع انتخابى.

وكتب ماسك عبر اكس إنه سيعود إلى بنسلفانيا لبدء «سلسلة من المحادثات» فى جميع أنحاء الولاية، وهى ساحة معركة انتخابية حيوية. «إذا كنت ترغب فى حضور إحدى محاضراتى، فلن يكون هناك رسوم حضور. ما عليك سوى التوقيع على عريضتنا التى تدعم حرية التعبير والحق فى حمل السلاح والتصويت فى هذه الانتخابات، وتأتى تفاصيل حجم تبرع ماسك - الذى يجعله أحد أكبر داعمى ترامب فى هذه الدورة الانتخابية - فى الوقت الذى يحاول فيه الرئيس السابق سد فجوة جمع التبرعات مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس التى وصلت لـ٦٦٠ مليون دولار فى سباق متقارب للبيت الأبيض.

وتشير استطلاعات الرأى التى أجرتها صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن هاريس تتقدم على ترامب بنسبة 2.6 فى المائة على المستوى الوطنى لكنها فى حالة تعادل تقريبا فى سبع ولايات محورية مع بقاء ثلاثة أسابيع فقط على نهاية السباق.

ووصف ماسك، الذى دعم الديمقراطيين فى الانتخابات السابقة، تصويت عام 2024 بأنه أمله الأخير للديمقراطية الأمريكية، وزعم أن المهاجرين غير الشرعيين سوف يسيطرون على البلاد إذا فازت هاريس. وأضاف الملياردير أنه «مع ترامب بالكامل». وسخر ماسك من الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس هاريس أمام أكثر من 200 مليون من متابعيه على X، ما يشير إلى تحول متزايد نحو اليمين فى تعليقاته العامة على مدى السنوات القليلة الماضية.

ومن بين المانحين الكبار الآخرين لجمعية ماسك فى أمريكا والمحيط الهادئ رواد الأعمال التكنولوجيين المليارديرين كاميرون وتايلر وينكليفوس والمستثمر المبكر فى شركة تسلا أنطونيو جراسياس والمؤسس المشارك لشركة بالانتير تكنولوجيز جو لونسديل وشريك سيكويا شون ماجواير ودوج ليون الشريك الإدارى السابق فى الشركة.

وأوضح جون بولسون أحد كبار المانحين لترامب ووزير الخزانة المحتمل إذا فاز الجمهورى بالانتخابات: «ربما يكون إيلون ماسك أعظم رجل أعمال ومبتكر فى عصرنا. يجلب إيلون طاقة هائلة وإبداعًا وتركيزًا فى كل ما يفعله». وأضاف إن مشاركة ماسك فى خفض البيروقراطية الحكومية ستكون بمثابة «فوز كبير».