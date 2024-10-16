هيرفي رينارد يقترب من قيادة المنتخب السعودي

أكدت تقارير صحفية على إمكانية عودة المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، لمنصب مدرب منتخب السعودية مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتأهب الجميع في السعودية في الوقت الحالي لإقالة المدرب الإيطالي، روبرتو مانشيني، من منصبه كمدير فني للصقور الخضراء بعد التعثر أمام اليابان والبحرين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

ووفقًا لجريدة “الرياض” السعودية، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اتخذ قراره النهائي بالفعل بشأن فسخ عقد مانشيني ورحيله من منصبه.

وأكدت الجريدة السعودية أن أعضاء مجلس الإدارة يبحثون في الوقت الحالي بعض المناقشات حول الأسماء الكبيرة في عالم التدريب لاختيار بديل مانشيني في تدريب المنتخب.

كما أكدت الجريدة أن المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، كان من ضمن المقترحات التي تم طرحها من أجل عودته لتولي تدريب المنتخب السعودية مرة أخرى.

وكان رينارد قد تولى تدريب منتخب السعودية في عام 2019، قبل أن يقرر الرحيل عن منصبه مع الصقور الخضراء في 2023 من أجل تولي قيادة منتخب السيدات لفرنسا قبل الرحيل عنه في أغسطس 2024 اماضي.

وقدم رينارد أرقام جيدة مع المنتخب السعودي، حيث أنه كون جيلًا قويًا للأخضر، وتمكن من تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 في واحدة من أبرز إنجازاته مع السعودية.