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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

5 يناير ..النطق بالحكم علي المتهم بقتل والده حرقًا بالخانكة بعدإحالته للمفتي 

بوابة الوفد الإلكترونية

 اسدلت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية، الستار علي واقعة سكب المتهم مادة مشتعلة بالقاء  بنزين علي والده وأشعل النيران به، بدائرة مركز شرطة الخانكة، بإحالة أوراق المتهم  إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير للنطق بالحكم.

5يناير ..جلسة النطق بالحكم علي  المتهم بقتل والده حرقًا بالخانكة بعدإحالته للمفتي 

صدر القرار برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمة نجاح أ ح ع، 43 سنة -مساعد حداد- ومقيم بمساكن الإصلاح الزراعي مركز الخانكة، في القضية رقم 18140 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3649 لسنة 2023 كلي شمال بنها، لأنه  بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه، والده- عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر.

وأضاف أمر الإحالة:  وأعد المتهم لذلك الغرض أداة مادة معجلة للاشتعال -بنزين-، محل الاتهام تالي الوصف وتوجه للمكان الذي أيقن سلفًا تواجده المجني عليه به وما أن ظفر به حتى سكب كمية من البنزين عليه وأشعل النيران به بواسطة قداحة قاصدًا من ذلك قتله وإزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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