عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة،لمتهم بالسجن المؤبد ويدعي "مجدي.م الشهير بـ أطشا وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بإحراز والإتجار في الترامادول المخدر، بدائرة مركز شرطة ثاني شبرا الخيمة، ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

المؤبد للمتهم بالاتجارفي الترامادول بشبرا الخيمة

وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 13652 لسنة 2024 قسم شرطة ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1645 لسنة 2024 كلي جنوب بنها أنه في يوم 2024/5/14 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت حيثيات الحكم أن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة ويقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة في أنه بتاريخ 14 / 5 / 2024 جرى ضبط المتهم بناء على إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم والصادر بناء على تحريات جدية وكافية تسوغ إصداره والتي أجراها القائم بالضبط والتي أفادت إحراز المتهم للمواد المخدرة.

وكشفت حيثيات الحكم أن ذلك أسفر عن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على عدد أقراص للترامادول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول كان المتهم يحرزهم بقصد الاتجار.

وأوضحت حيثيات الحكم أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل عليها وعلى قيامها وثبوتها وإسنادها في حق المتهم من شهادة مجري التحريات، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.

وشهد مجري التحريات بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يتاجر في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا فتحرر محضر تحريات وعرضه على النيابة العامة والتي أذنت بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم لضبط ما يحرزه من مواد مخدرة وبضبط المتهم وتفتيشه عثر معه على عدد من أقراص الترامادول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول كان المتهم يحرزهم بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت الحيثيات أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات للترامادول المخدر وحيث سئل المتهم بتحقيقات النيابة العامة فأنكر ما أسند إليه من إتهام وبجلسة المحاكمة لم يحضر، وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لما أسند إليه بالتحقيقات إزاء اطمئنانها إلى أدلة الثبوت سالفة البيان ولا يعدوا إنكاره إلا دربًا من دروب دفع الاتهام المحدق به عنه لا سيما وأنه لم يحضر ولم تقف له المحكمة على ثمة، وثبت للمحكمة على وجه الجزم واليقين أن المتهم في يوم 2024/5/14 أحرز بقصد الإتجار جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبة مجدي محمد.ع بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.