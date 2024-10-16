وزير الري يترأس الاجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية لمجلس الأمكاو

على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه

ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع .

وأعرب الدكتور سويلم عن اعتزاز مصر بإستضافة اسبوع المياه الأفريقي التاسع والذى يعد منصة هامة للتعاون وتبادل المعرفة في الوقت الذي تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات مائية متعددة ، وأن موضوع اسبوع المياه الأفريقي لهذا العام "وضع المياه والصرف الصحي في قلب تحقيق أجندة ٢٠٦٣ أفريقيا التي نريدها" يتماشى مع تطلعاتنا المشتركة لقارة افريقية مزدهرة ، حيث أن الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي ليس مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان بل هو الأساس الذي يمكننا من بناء مجتمعات صحية واقتصادات مزدهرة وتنمية مستدامة .

وتوجه سويلم بالتحية لمؤسسى مجلس وزراء المياه الأفارقة حيث كان لجهودهم المتواصلة دورا حيويا فى تأسيس الامكاو كمنظمة قارية فريدة تدعم الإدارة الفعالة لموارد المياه في القارة وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز مكانة أفريقيا العالمية .

ومنذ تأسيس الأمكاو كانت مصر دائمًا حريصة على لعب دور نشط في تعزيز التعاون عبر القارة واستمرت مصر فى تعزيز شراكاتها مع الأشقاء الأفارقة في مجالات التعاون المختلفة ، وتظل مصر منخرطة بشكل إيجابي في جميع أنشطة الامكاو ، و دعم الرؤية المشتركة لإدارة المياه المستدامة في أفريقيا ، وفى الوقت ذاته تتمتع الامكاو بسمعة متميزة بين الشركاء والمانحين مع التزامها الثابت بالشفافية والمساءلة ، وهو ما كان أمرا حاسمًا في جذب استثمارات كبيرة للقارة الإفريقية مما يتطلب استمرار الحفاظ على هذه المصداقية بالإمتثال لأعلى معايير الشفافية والنزاهة وتعزيز أطر الحوكمة ومعالجة أي فجوات مؤسسية قد تعيق فعالية وظائفها، بالإضافة لتنفيذ ضوابط مالية قوية لضمان تشغيلها بموجب آليات واضحة وقابلة للمساءلة ، مع تولى المجلس واللجنة الاستشارية الفنية دورًا استباقيًا في تقديم التوجيه الاستراتيجي والإشراف على عمليات الأمكاو متطلعين للدروس المستفادة من نماذج الحوكمة الناجحة التي نفذتها منظمات مماثلة .

وأضاف الدكتور سويلم أنه حريص خلال فترة رئاسته للأمكاو على تمثيل الصوت الجماعي للقارة الإفريقية في المنتدى العالمي العاشر للمياه فى بالي إندونيسيا والذى صدر خلاله الإعلان الوزاري حول "المياه من أجل الازدهار المشترك" ، داعيا لمواصلة الجهود الافريقية فى هذا الشأن لتحقيق مستقبل يتميز بالأمن المائي والازدهار للجميع ، متوجها بالدعوة لتسريع العمل لإنهاء رؤية المياه الأفريقية بعد عام ٢٠٢٥ حيث ستعمل هذه الرؤية كخارطة طريق للعمل الجماعي في السنوات القادمة .

وأشار الدكتور سويلم إلى ان نتائج اسبوع المياه الأفريقي التاسع تمثل مساهمة حيوية في تشكيل رؤية أفريقيا المستقبلية في مجال المياه وضمان أمن مائي شامل يتعامل مع تغير المناخ عبر القارة ، وتعزيز التزامات أفريقيا على الساحة العالمية ، وبناء معالم جديدة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ ، حيث نفخر بأن نكون شركاء رئيسيين مع السنغال لضمان أن يسمع صوت أفريقيا بشكل واسع .