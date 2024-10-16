خبير: مصر تستورد الزجاج رغم امتلاك الرمال البيضاء اللازمة للتصنيع

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن هناك ضرورة لخفض الفاتورة الاستيرادية لمصر، والتركيز على شراء الخامات وخضوط الإنتاج، ووقف استيراد المنتجات كاملة الصنع، مشيرًا إلى أن مصر تستورد الزجاج رغم امتلاكها للرمال البيضاء التي تستخدم في صناعة الزجاج.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور"، أن هناك ضرورة لوقف استيراد السلع التي لديها مثيل محلي، أو السلع غير الضرورية والعمل على تصنيع هذه السلع محليًا.

وأشار إلى أن أحد أهداف العولمة تحويل العالم أجمع لنمط استهلاكي واحد، وهذا أدى لرفع فواتير الاستهلاك في مصر، خاصة وأن الأفلام والمسلسلات أدت لخلق رغبة استهلاكية لدى المواطن، وهناك ضرورة لمواجهة هذه الحملة لحملة مضادة نتحدث فيها عن الإنسان الحقيقي والواقعي، وليس الإنسان الافتراضي الذي يؤدي لصنع نموذج استهلاكي.