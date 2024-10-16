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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

آخرهم أحمد سعد.. نجوم داخل غرفة العمليات ويطمعون في الشفاء

مصطفى فهمي أحمد سعد
مصطفى فهمي أحمد سعد

في ظل النشاط الفني التي تشهده الدول العربية بين مهرجانات وحفلات ومسلسلات جديدة استكرت طوال فترة الصيف وتواصل برامجها خلال الشتاء، دخل عدد من نجوم الفن تحت طائلة المرض بشكل مفاجىء الأمر الذي فاجأ محبيهم ودعوا لهم بالشفاء العاجل لاستكمال جدولهم الفني.

المرض يتغلغل الوسط الفني ويوقف مشاريعه 

دخل الفنان أحمد سعد منذ قليل إلى غرفة العمليات ليجري عملية جراحية خطيرة إثر تعرضه لأزمة صحية لم يتحمل تبعاتها المؤلمة .

تفاصيل العملية الجراحية لـ أحمد سعد

وأجرى أحمد سعد جراحة خطيرة في الفك، مما جعله غير قادر على التحدث بشكل طبيعي وألغى جميع ارتباطاته الفنية القادمة على وجه التحديد حفله في مهرجان الموسيقى العربية .

مصطفى فهمي عملية جراحية في المخ 

كان قد تعرض مصطفى فهمي في أغسطس الماضي لعملية جراحية دقيقة في المخ، ويعيش الآن فترة النقاهة تحت إشراف الأطباء حتى تمام الشفاء.

 

مجدي عبيد أزمة قلبية وعملية خطيرة 

أما الفنان مجدي عبيد دخل أحد المستشفيات حديثًا لإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وتم إجراء عملية في شرايين القلب لتجنب الجلطات.

وكتب مجدي عبيد عن حالته عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قائلاً"لحمد لله بفضل الله وبدعاء المحبين، وتدخل حميد من النقيب الإنسان الدكتور أشرف زكي نقيب كل فناني مصر، والسعي الحثيث من نجمتنا الراقية الفنانة القديرة نهال عنبر والصديق التاريخي المخلص الفنان منير مكرم، تم إجراء عملية تسليك الشرايين وتركيب دعامة دوائية، وبالونة دوائية، وأنا الآن في المنزل بعد خروجي من العناية المركزة بوحدة قسطرة القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة».

 

 

 

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