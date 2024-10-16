القبض على ساحر يروج لأعمال الدجل على فيسبوك

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتف محمول "تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها.

وفي سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة لإدارتها كيان تعليمي وهمي بمنطقة بدر ، والإحتيال على المواطنين من خلال ادعاءها منحهم شهادات دراسية مقابل مبالغ مالية ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات)، بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات دراسية مقابل مبالغ مالية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل فى العديد من الشركات والموسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على عدد من المطبوعات الدعائية للكيان، كمية من الكروت الشخصية بإسم مالكة الكيان، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.