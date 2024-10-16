تجربة إخلاء المدينة الجامعية طالبات بجامعة عين شمس

أجرت المدينة الجامعية طالبات بجامعة عين شمس، تجربة إخلاء ناجحة لمباني المدينة بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بالجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف قطاع التعليم والطلاب وتواجدت سيارة إسعاف بوضع الاستعداد التام تحسبا لحدوث اصابات

استغرقت عملية الإخلاء نحو ثلاث دقائق، حيث قام فريق الاخلاء بالتأكد من عدم وجود أي معوقات بالممرات الخاصة بالهروب وسلالم الطوارئ، ثم تم إطلاق صفارات الإنذار استعداد لإخلاء المباني كليًا.

ودخل فريق الإخلاء لتوجيه الموجودين بالمبنى إلى سلالم الطوارئ والتنبيه عليهم بعدم التدافع، وإرشادهم إلى الأماكن الآمنة (نقاط التجمع) التي تم تحديدها مسبقاً ، والتأكد من خلو المباني بالكامل.

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا من جامعة TH Koeln الألمانية

واستقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفدًا من جامعة TH Koeln الألمانية، في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.

وضم الوفد الأستاذ الدكتور لارس ريبي بكلية التنمية المكانية وأنظمة البنية الأساسية بالجامعة ورئيس المجلس الاستشاري العلمي لبرنامج الهيدرولوجيا الدولي التابع لليونسكو وبرنامج الموارد المائية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، والدكتور مهندس حسن طلبة أبو النجا منسق برنامج iWater بالجامعة والخبير الدولي في مجال الأمن المائي.

وأكد رئيس جامعة عين شمس عمق العلاقات بين مصر وألمانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وأعرب عن تطلعه لتعزيز هذه العلاقات من خلال تبادل الخبرات والتعاون مع جامعة TH Koeln في مجالات مختلفة.

وأعرب الدكتور لارس ريبي عن سعادته بزيارة جامعة عين شمس، مشيرًا إلى أن جامعة TH Koeln تحتل مكانة رائدة في العديد من مجالات البحث العلمى ولها علاقات مع عددًا من الجامعات العالمية المرموقة ، مؤكدا على تطلعه لإقامة علاقات تعاون مع جامعة عين شمس ، مشيداً بدورها الريادى على الصعيدين المحلي والدولي.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك على صعيد تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب التعاون في الجانب البحثى.

كذلك تم مناقشة إطلاق برنامج مشترك في مجال المياه يجمع بين جامعة TH Koeln وجامعتى عين شمس والمنصورة ، بعد الحصول على الموافقات اللازمة ، والذي سيسهم فى مواجهة التحديات المعقدة فى إدارة المياه ، وتحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال التنمية المستدامة.



