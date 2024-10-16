"ابدأ مشروعك" ندوة بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم

شهدت الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ندوة تحت عنوان "ابدأ مشروعك" والتي نظمتها جامعة الفيوم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وحاضر خلالها ريم عبدالله القاضي المدرب المعتمد بالجهاز، وبحضور الدكتورة رانيا محمد قاسم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من طالبات الكلية وذلك اليوم الأربعاء .

وأوضحت الدكتورة رانيا قاسم أن الندوة تهدف لتعريف الطالبات بمبادرة ابدأ مشروعك والمنبثقة من مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة، لتوجيه الطالبات لثقافة العمل الحر وتنفيذ أفكارهم عمليًا بعد التخرج والبدء في إقامة مشروعاتهم الخاصة.

متطلبات الحصول على التمويل

ومن جانبها استعرضت ريم القاضي الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشأته ومحاور العمل ومتطلبات الحصول على التمويل وبدء النشاط.

وأكدت أن الجهاز يهدف إلى مساعدة الشباب ونشر ثقافة العمل الحر وتوفير فرص العمل وريادة الأعمال بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية من أجل التمكين الاقتصادي، فضلاً عن دور الجهاز في مشاركة المشروعات بالمعارض والمبادرات داخل البلاد وخارجها.

كما تناولت الخدمات التي يقدمها الجهاز للشباب أصحاب الأفكار القابلة للتطبيق، بالإضافة إلى تعريفهم بالتدريبات المجانية التي تسهم في تطوير أفكارهم في إيجاد فكرة لمشروعات أو تطوير مشروعات قائمة بالفعل، وتدريبهم على كيفية عمل دراسات الجدوى وتحديد العمالة المطلوبة والمبيعات والمصروفات ومخططات التسويق للوصول إلى خطة عمل منضبطة لضمان نجاح أفكار المشروع.

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