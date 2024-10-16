نائب وزير الخارجية يستقبل المبعوث الألماني للقرن الإفريقي

استقبل السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، المبعوث الألماني للقرن الإفريقي هايكو نيستشكي يوم 16 أكتوبر 2024، بالقاهرة. وحضر اللقاء السفير حسام عيسى، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، والسفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية.

تبادل الجانبان الرؤي حول آخر المستجدات في منطقة القرن الإفريقي والسودان، حيث أكد نائب الوزير خلال اللقاء على تضامن مصر الكامل مع الشعب السوداني الشقيق، واستعرض الجهود التي قامت بها مصر، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للخروج بالسودان من الأزمة الراهنة بما يحفظ أمنه واستقراره وسلامته الإقليمية، وتماسك مؤسساته الوطنية. كما أكد سيادته على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني عبر تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الأعمال العسكرية.

شدد نائب الوزير على الأولوية التي توليها مصر لتحقيق الاستقرار في الصومال الشقيق، واحترام سيادته ووحدة أراضيه، ودعم مؤسساته، بما ينعكس على تأمين حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب، ومكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الدعم المصري للصومال، يأتي من منطلق اضطلاع القاهرة بمسؤوليتها في حفظ السلم والأمن الإقليميين، وفقاً لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية.

عبر المسئول الألماني عن تقديره لحجم التنسيق والتشاور بين البلدين حيال التطورات في منطقة القرن الإفريقي والسودان، وأكد على اهتمام بلاده بالاستمرار في التعاون مع مصر بما من شأنه استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.