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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

السفير المصري في أسبانيا يقدم أوراق إعتماده لدى منظمة الأمم المتحدة للسياحة

السفير إيهاب بدوى،
السفير إيهاب بدوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة إسباني

قدم السفير إيهاب بدوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة إسبانيا، أوراق اعتماده مندوباً دائماً لمصر لدى منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وذلك خلال لقائه يوم 14 أكتوبر 2024 ب زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة .

أعرب الأمين العام للمنظمة عن ترحيبه بالسفير إيهاب بدوى، متمنياً له النجاح في مهمته، ومثمناً العلاقات الإيجابية القائمة بين مصر والمنظمة، وذلك فى ضوء الأهمية التى تحوزها مصر كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية، والدور البناء الذى تلعبه لتعظيم الإستفادة من إمكانات المنظمة ونشر رسالتها الهادفة إلى التعاون والسلام بين دول العالم.

كما أبدى زوراب اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون القائم بين مصر والمنظمة من خلال التباحث بشأن إقامة برامج ومشروعات جديدة للمنظمة فى مصر لخدمة قطاع السياحة والاستفادة من المهارات والخبرات التى يمتلكها الجانبان فى هذا المجال.

من جانبه، أكد السفير إيهاب بدوى على تثمين مصر لعلاقاتها الممتدة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، مشيداً بالتعاون القائم والذى يُعد نموذجاً يُحتذي به، ومعرباً عن تطلعه إلى تعزيز هذا التعاون، والدفع به إلى آفاق أرحب وأوسع، بما يخدم تحقيق الاهداف والمصالح المصرية فى هذا القطاع الحيوى والهام على المستوى الوطنى، ويُسهم فى تحقيق هدف المنظمة فى تنشيط قطاع السياحة عالمياً ﺑﻐﻴﺔ المساهمة فى دفع عجلة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ الإﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﺘﻔﺎهم اﻟﺪوﻟﻲ، واﻟﺴﻼم، واﻻزدهار.
                               

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