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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

دفاع النواب: كلمة الرئيس السيسي فى الندوة التثقيفية تاريخيّة

النائب خالد طنطاوى
النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوا

وصف النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الندوة التثقيفية الـ40 التي نظمتها القوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر العظيم بالتاريخية مؤكداً أنها عكست بكل مصداقية قدرة قواتنا المسلحة الباسلة فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى وحدود مصر.

 

 وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن القضايا المهمة التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته بعثت برسائل طمأنة للشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية على الجاهزية القوية والعالية للقوات المسلحة المصرية في مواجهة أي تحديات تهدد أمن واستقرار الوطن معرباً عن ثقته التامة فى أن الدولة المصرية ستظل دائمًا قوية بفضل القيادة السياسية وبفضل أبنائها الأوفياء والمخلصين من رجال القوات المسلحة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ علي سلامة الوطن.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن القوات المسلحة المصرية كانت ولاتزال وستظل الدرع والسيف وعلى اهبة الاستعداد للدفاع الوطن مهما كانت التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية مشيراً إلى أن صقور وابطال الجيش المصري الباسل سوف يظلون بفضل الله صمام الأمان للبلاد.
وأكبر دليل على ذلك التأكيد الواضح والحاسم من الرئيس عبد الفتاح السيسي على قدرة القوات المسلحة الدائمة في حماية الأمن القومي والدفاع عن أرض الوطن يعكس الدور الوطني العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على استقرار مصر وسلامة أراضيها.

 

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