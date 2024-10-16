بالأرقام..ننشر تفاصيل مناقشة ميزانية «مصر العليا» للكهرباء

حققت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب نتائج متميزة خلال مناقشة ميزانية الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ..

وبحسب ما جاء في الميزانية...

سعيت الشركة بكل جد لتحقيق الأهداف المخططة لمشروع موازنة العام المالي 2023/2024 وذلك من أجل تقديم أفضل خدمة للمجتمع ودعم الاقتصاد القومي ليكون عوناً في دفع قاطرة التنمية بالبلاد وتحقيق رؤية الشركة القابضة لكهرباء مصر وهي: -

} الريادة والتميز عالمياً لطاقة كهربائية مستدامة {

وذلك من خلال رسالتها وهي:

}توفير الطاقة الكهربائية المستدامة من كـافة المصادر لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية من خلال عمل مؤسسي يتبنى سياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة اعتمادا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة مسئولة أخلاقياً بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.

معتمدة في ذلك على التخطيط الاستراتيجي والإدارة العلمية الحديثة والعمل من خلال كوادر إدارية تعمل من خلال منظومة عمل تُكمل بعضها بعضاً (فنياً - مالياً – تجارياً – إدارياً) لتحقيق أهداف الشركة المنوطة بها بناءاً على توجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر واستغلالاً للفرص والموارد المتاحة لتخطى كافة المعوقات التي من شأنها أن تحد من إنجازات الشركة.

وفيما يلي عرض لنشاط الشركة في المجالات المختلفة خلال العام المالي 2023/2024

أولاً: مجال النشاط الفني

1. تطور أقصى حمل:

ارتفع أقصى حمل للشركة خلال العام المالي 2023/2024 ليصل إلى 2654 ميجا وات مقابل 2461 ميجا وات للعام المناظر 2022/2023 بنسبة تطور 7.84%.

2. في مجال الخطة الاستثمارية : -

تم تنفيذ الخطة الاستثمارية والممولة من موارد الشركة بإجمالي مبلغ 499.809 مليون جنيه من المعتمد 468.464.659 مليون جنيه بنسبة 106.7%.

3. في مجال خطة إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية: -

تم خلال العام المالي 2023/2024 تنفيذ خطة إحلال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية لعدد (12) عملية بإجمالي أطوال (6.267) كم.

4. في مجال المشروعات المنفذة للغير: -

قامت الشركة معتمدة على إمكانياتها الفنية والبشرية بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير والبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة والمناطق الصناعية بالمحافظات داخل نطاق الشركة، وتوصيل التغذية الكهربية للمشروعات القومية ومحطات المياه والصرف والمصانع والمدارس والري ... إلخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن. وقد تم مراعاة أن يكون التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية.

فقد تم تنفيذ مشروعات لحساب الغير خلال العام 2023/2024 بقيمة قدرها 2209.707 مليون جنيه. من مستهدف بقيمة 800 مليون جنيه بنسبة 276.21%.

وقد رُوعى عند قيام الشركة بتنفيذ جميع الخطط الاستثمارية (إحلال وتجديد وتوسعات / وإحلال الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية) ومشروعات منفذة للغير أن يتم التنفيذ وفقاً لأعلى معايير الجودة وأن يُراعى عند التنفيذ تحقيق الرقابة والمتابعة للاستفادة من ملاحظات لجان التفتيش ليكون ما تم تنفيذه نموذجاً لما يجب أن تكون عليه جميع المكونات.

وتقوم الإدارة العامة للجودة بالقياسات اللازمة بعد التنفيذ ليتم التحقق من جدوى ما تم تنفيذه وتحقيق جودة الخدمة للمشتركين.

5. في مجال تحسين أداء ورفع كفاءة الشبكات تم الاتي:

- تنفيذ برامج الصيانة طبقاً لنماذج الـ MPIS مع مراعاة التنسيق مع الجهات المعنية.

- تم تكليف مهندس على رأس كل مجموعة صيانة مع العمل على رفع كفاءتهم بالتدريب المستمر.

- تم استخدام كاميرات التصوير الحراري لتحديد النقاط الساخنة بالشبكة وتم عمل صيانات طارئة.

- تم تشكيل فرق طوارئ بخلاف فرق الصيانة بكل هندسة.

- تم إحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية.

- تم تغيير مقاطع الموصلات المتهالكة والعارية لخطوط الجهد المنخفض بأخرى معزولة.

- تم تنفيذ سلاسل إحلال للمحولات المحملة بقدرات أعلى لتحقيق نسب التحميل الاقتصادي.

- تم قياس أحمال المحولات بنسبة 100% من إجمالي محولات التوزيع (ملك الشركة) وكذا الجهود في بداية ونهاية السورتيهات من خلال دورتي قياس.

- تم عمل دراسات للجهود والأحمال لتحسين أداء المغذيات المختلفة التي بها حيود في الجهد عن الحدود القياسية ومن ثم تحسينها من خلال أعمال خطط الشركة المختلفة.

- تم التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لضبط الجهد بمحطات المحولات.

- تم تركيب مكثفات على الشبكات بقدرات إجمالية (12.803) ميجا. فار، ليصبح الإجمالي المركب بالشبكة (655.168) ميجا. فار ليمثل نسبة 24.68% من الحمل الأقصى للشركة البالغ (2654) ميجا وات خلال العام المالي 2023/2024.

وانعكس كل ما سبق على تحسن واستقرار التغذية الكهربائية بشكل واضح:

حيث أدى إلى تحسن واضح في مؤشرات الأداء الفني بشكل عام ومؤشرات جودة التغذية الكهربائية بشكل خاص، وهو ما يؤكد نجاح الشركة في إدارة ما أتيح لديها من استثمارات في هذا الإطار كما يلي:-

أ‌) بالنسبة لمعدلات الأعطال كالتالي: -

- انـخــفــض عـــدد أعطـــال الجهد المتوسط إلى (207) عطل

مقابل (214) عطل في العام السابق.

- انخفض متوسط زمن أعطال الجهد المتوسط إلى (51.30) دقيقة/عطل

مقابل (52.87) دقيقة/عطل في العام السابق.

- انــــخفضت كــمـيـة الـــطـاقـة الــمـفـصـولة إلــى (0.3514) مليون ك.و.س

مقابل ( 0.3703) مليون ك.و.س. عن العام السابق.

- أصبح مــعدل الأعطال لكل (100) وحدة مقابل العام السابق كالتالي:

• خطوط هوائية جهد متوسط من (1.26) إلى (1.15).

• كابلات جهد متوسط من (0.54) إلى (0.55).**

• خطوط هوائية جهد منخفض من (2.72) إلى (2.69).

• كابلات جهد منخفض من (0.242) إلى (0.239).

** ارتفاع معدل أعطال كابلات الجهد المتوسط يرجع الي التوسع في أعمال مشروعات حياة كريمة.

ب‌) بالنسبة لمؤشرات جودة التغذية الكهربائية: -

تحسنت مؤشرات جودة التغذية للعام المالي 2023/2024 عن الفترة المناظرة من العام السابق بالنسب الآتية: -

1) متوسـط عـدد مـرات الانقطـاع للنظـام SAIFI (انقطـاع / مشـترك)

انخفض متوســط عدد الانقطــاعات المبرمج بنسبة 7.50%

وانخفض غير للمـــبرمج بنسبة 5.88%.

2) فـــترات الانقطــــاع للنظـــام SAIDI (دقيقــــة / مشـترك)

انخفض متوسط أزمنة الانقطاعات المبرمج بنسبة 8.64%

وانخفض غير للمبرمج بنسبة 13.8%.

3) متوسط فترات الانقطاع للمشترك عن المــدة CAIDI (دقيقـــة / انقطاع)

انخفض متوسط فترات الانقطاع للمشترك المبرمج بنسبة 1.94%

وانخفض غير للمبرمج بنسبة 3.05%.

6. في مجال العدادات: -

- بلغ إجمالي عدد العدادات مسبقة الدفع في 30/6/2024 عدد 1609602 عداد بزيادة 240601 عداد بنسبة تطور بلغت 17.5% عن العام السابق.

- تم تفعيل منظومة الشحن الموحد للعدادات مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة ساي شيلد.

7. الإجراءات المتخذة لمجابهة الفقد: -

أ‌) في مجال تحسين الفقد الفني: -

قامت الشركة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحسين نسبة الفقد الفني ومنها ما يلي:-

تنفيذ برنامج قياس المتغيرات الكهربائية لمكونات الشبكات وقياس درجات الحرارة لنقاط الاتصال وتحديد نقاط الضعف بالشبكات.

تنفيذ أعمال الصيانة المبرمجة والغير مبرمجة لتلافي وعلاج نقاط الضعف بالشبكات.

تنفيذ خطة سلاسل إحلال المحولات لتحقيق التحميل الاقتصادي لها.

تقصير أطوال بعض المغذيات الطويلة لتحسين الجهود وتقليل الفقد.

عمل اتزان أحمال للمحولات والسورتيهات.

مراجعة شبكات الأراضي لمكونات الشبكة.

تغير الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة والغير مناسبة للأحمال.

ب‌) في مجال تحسين نسبة الفقد الغير فني: -

1) تم تنفيذ خطة عمل في جميع القطاعات للمرور ومراجعة استهلاكات الطاقة والعدادات وتوصيلاتها لكافة الأغراض حيث تم الاتي:-:ـ

أ ) مراجعة ومعايرة عدادات محطات المحولات.

ب) مراجعة عدادات كبار مشتركين والمصالح الحكومية سواء كانت

- قوي محركة وري أهلي. - إنارة عامة.

- مصالح حكومية. - دور العبادة

جـ) مراجعة عدادات صغار المشتركين : حيث تم الآتي:

- مراجعة وتلافي ملاحظات أكواد شركة شعاع

- تغيير العدادات العاطلة ومتابعة العدادات المغلقة والمؤجلة.

- مراجعة العدادات التي لا تشحن أو ضعيفة الشحن التي لا يتناسب استهلاكها مع القدرات المركبة.

2) تكثيف أعمال الضبطية القضائية وأعمال شرطة الكهرباء الأمر الذي أدى إلى: -

- ارتفاع عدد محاضر المحررة لسرقات التيار من خلال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء إلى 382991 محضر مقابل 341195 محضر للعام المناظر بنسبة 12.2%.

- ارتفاع كمية التيار المسروق المحرر من خلال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء الي 169.005 مليون ك.و.س. مقابل 151.528 مليون ك.و.س للعام المناظر بنسبة 11.5%.

- ارتفاع قيمة التيار المسروق المحصل من خلال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء الي 440.605 مليون جنيه مقابل 378.237 مليون جنيه للعام المناظر بنسبة 16.5%.

3) تم تركيب وتغيير عدادات مسبقة الدفع: حيث تم تركيب

- عدد 111672 عداد كودي. - عدد 13272 عداد قانوني (جديد).

- عدد 115657 عداد إحلال وتغيير.

8. في مجال الورش: -

قامت الشركة بتطوير الورش الإنتاجية بنطاق الشركة (وعددها 5 ورش) لتصنيع وإعادة تأهيل بعض الأكشاك والمحولات المعطلة والمرتجعة من الشبكة وإعادة تأهيل الأعمدة ولوحات المنخفض. حيث تم تخصيص الورش بتنفيذ بعض الأعمال التخصصية.

9. في مجال تحسين خدمة العملاء: -

- تم تجهيز وتشغيل عدد (5) مراكز خدمة عملاء وشحن عدادات مسبقة الدفع وباقي خدمات الكهرباء بنظام الهوية البصرية وجاري استكمال باقي أعمال التطوير والتجهيز لباقي مراكز الخدمة.

10. في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات: -

أولاً: - بالنسبة للبرامج: -

- تم الانتهاء من ربط البيانات المكانية للمشتركين برقم الوحدة الموحد بقطاعات الشركة، كما تم إضافة الرقم القومي للمنشأة ضمن الباركود في إيصالات أو فواتير الكهرباء.

- تم تشغيل البرنامج الموحد لشحن العدادات مسبقة الدفع والذي تم توريده بمعرفة شركة CYShield للأمن السيبراني.

- تم تطبيق منظومة الكروت الذكية والخاصة بالوقود لكل من المركز الرئيسي وقطاعات الشركة.

- تم تفعيل البرامج الجديدة الموحدة (القراءات / الإصدار / الضبطية القضائية) والموردين بمعرفة شركة EPS بجميع الفروع التجارية بالشركة مع نقل جميع البيانات.

- تم تفعيل منظومة التحول الرقمي لأعمال الصيانة لشبكات التوزيع (منصة ميكنة أعمال الصيانة) والمصممة بمعرفة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

ثانياً: - بالنسبة لتأمين وحماية البنية التحتية المعلوماتية (المرحلة الثانية (:-

- تم توريد وتركيب جميع المهمات الخاصة بتأمين البنية التحتيـة المعلوماتية (المرحلة الثانية) وهي المهمـات الخاصة بنقاط الشـبكة الداخليـة (Passive Distribution) بالمبنى الإداري الجديد بمعرفة شركة سايشيلد.

رابعاً: - بالنسبة لنظم المعلومات الجغرافية: -

تم تشغيل برنامج GIS View لاستكمال قاعدة البيانات الجغرافية لمكونات الشبكة ورفع الإحداثيات بأجهزة GPS TDC100 لتحديد المواقع وتكويد مهمات الشبكة.

ثانياً: مجال النشاط التجاري

قامت الشركة بتنفيذ مجموعة من الاجراءات لتحسين مؤشرات الأداء التجاري خلال العام المالي 2023/2024 وذلك على النحو التالي: -

- تم التصادق بنسبة 95% على رصيد 30/6/2023م من الإصدار والمتأخرات للجهات الحكومية

- تم التصادق بنسبة 100% على مبيعات العام المالي 2023/2024 لشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

1. وفي مجال تعظيم الإيرادات ووضع نظام لضبط القراءات:

- متابعة تطبيق برنامج القراءات الموحدة المصور لقراءات عدادات المشتركين (جمهور ومحلات تجارية) مع تطوير دورة المراجعة بغرفة الإصدار الآلي بالقطاعات ومتابعة أكواد شعاع مع تطوير أداء المراجعة بالفروع والقطاعات ومركز الإصدار لتحسين نسبة المقروء الفعلي.

- متابعة تطبيق برنامجي قراءات (المصالح والقوي المحركة / كبار المشتركين) عن طريق الصورة لرصد القراءات الفعلية للمشتركين لتحقيق دقة الاستهلاكات.

- مراجعة نتائج أعمال أكواد شركة شعاع ببرنامج القارئ الضوئي للعدادات مسبقة الدفع مما كان له الأثر على ارتفاع قيمة شحن العدادات.

2. وفي مجال نشاط الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء: خلال العام المالي 2023/2024

الضبطية القضائية: -

- تــم تـحـريـر عـــــدد 91885 محضر.

- تــم تحـصيل عـــــدد 85232 محضر بنسبة 92.8% من المحاضر المحررة.

بإجمالي كمية قدرها 52.3 مليون ك.و.س. وقيمة 167.2 مليون جنيه.

شرطة الكهرباء:-

- تــم تـحـريـر عـــــدد 291106 محضر.

- تـــم تحصيل عـــدد 281514 محضر. بنسبة 96.7% من المحاضر المحررة.

بإجمالي كمية قدرها 85.7 مليون ك.و.س. وقيمة 273.4 مليون جنيه.

مما كان له الأثر في تحسن نسبة الفقد، كما تم تكليف القطاع القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحاضر المحالة للنيابة ولم تسدد.

3. وفي مجال تطوير آليات النشاط التجاري: -

تم الانتهاء من تفعيل استخدام ماكينات التحصيل الإليكتروني بجميع قطاعات الشركة بنسبة 100% للغرضين جمهور المشتركين والري بالاعتماد على التعاقد مع بنك QNB وشركة فوري للتحصيل الإليكتروني.

تطوير أعمال مركز إصدار الفواتير الخاص بالشركة لإعداد التقارير اللازمة لإحكام الرقابة والمتابعة على أنشطة الشركة الأتية :

- الرقابة على المتحصلات النقدية

- الرقابة على فصل المبيعات طبقا لسنوات الاستحقاق لإعادة التوجيه السليم.

- إجراء التسويات المالية اللازمة.

- إحكام الرقابة على صرف حوافز المحصلين.

- إعداد قاعدة بيانات تاريخية لكافة الأعمال والبيانات التجارية بالشركة لخدمة جمهور المشتركين ووضع الخطط المناسبة لتحسين الأداء.

- تفعيل البرنامج الموحد للضبطية والسرقات وبرنامج الإصدار الموحد لصغار المشتركين لإحكام الرقابة.

الالتزام بتطبيق برامج الدولة للتحول الرقمي لإحكام الرقابة وحوكمة جميع الأنشطة.

وبناءً على ما تم تنفيذه من إجراءات أدي ذلك إلى تحسن مؤشرات الأداء التجاري على النحو التالي: -

1. في مجال تحسين نسب الفقد في الطاقة :

- بلغت كمية الطاقة المشتراة خلال العام المالي 2023/2024 كمية قدرها 15.472 مليار ك.و.س. بنسبة تطور بلغت 5.76% عن كمية الطاقة المشتراة للعام المالي 2022/2023 البـــــالغة 14.629 مليار ك.و.س.

- بلغت كمية الطاقة المباعة خلال العام المالي 2023/2024 كمية قدرها 12.559 مليار ك.و.س. بنسبة تطور بلغت 7.29% مقابل كمية طاقة مباعة للعام المالي 2022/2023 البالغة 11.705 مليار ك.و.س.

مما أدي إلى تحسين نسبة الفقد في الطاقة في 30/6/2024م الي 18.829% مقابل 19.991% في 30/6/2023م بنسبة تحسن بلغت 1.162% ووفرت كمية طاقة بلغت 11.494 مليون ك.و.س.

2. في مجال تحسين متوسط سعر البيع :

- بلغت قيمة الطاقة المباعة خلال العام المالي 2023/2024 مبلغ 13.379 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 12.97% عن قيمة الطاقة المباعة للعام المالي 2022/2023 البالغة 11.860 مليار جنيه.

- تم تحقيق متوسط سعر بيع بلغ 106.530 قرش/ك.و.س. للعام المالي 2023/2024 مقابل 101.330 قرش/ك.و.س. للعام المالي 2022/2023. بنسبة تطور 5.13% نتيجة مجهودات الشركة في مراجعة أغراض البيع على الطبيعة للأنشطة المختلفة مع مراقبة استهلاكات عدادات كبار المشتركين من خلال برنامج دوري للمرور بالإضافة الي تطبيق الزيادة في تعريفة أسعار بيع التيار بالنصف الثاني من العام المالي.

3. في مجال الإصدار والتحصيل:

- بلغ إجمالي قيمة الإصدار خلال العام المالي 2023/2024 مبلغ 14.163 مليار جنيه بنسبة تطور 13.36% مقابل قيمة الإصدار خلال العام المالي 2022/2023 بمبلغ 12.494 مليار جنيه.

- بلغ إجمالي قيمة التحصيل النقدي خلال العام المالي 2023/2024 مبلغ 10.808 مليار جنيه بنسبة تطور 13.73% مقابل قيمة التحصيل النقدي خلال العام المالي 2022/2023 بمبلغ 9.503 مليار جنيه.

ثالثاً: مجال النشاط المالي

أولاً: إجراءات تطوير الاداء المالي

قد حرصت الشركة على سداد مستحقات الموردين بالإضافة الي سداد موردين الطاقة لما لذلك من مردود وانطباع لدى المتعاملين مع الشركة والاطمئنان على سلامة وقدرة المركز المالي للشركة. فقد تم سداد مبلغ 2.377 مليار جنية موردين مهمات. بالإضافة الي سداد مستحقات الطاقة بإجمالي مبلغ 11.484 مليار جنيه نقدي وتسويات مع وزارة المالية.

وكما حرصت الشركة في العام المالي 2023/2024 أن يتم تحقيق جميع المستهدفات التي تدعم تقوية مركز الشركة المالي بصفة عامة.