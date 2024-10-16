القوى العاملة بالنواب: كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية أكدت قدرة مصر

اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد بمثابة رسالة واضحة وحاسمة لكل من يهمهم الأمر بأن مصر دولة كبيرة وقوية ولديها قوات مسلحة باطلة وقادرة على حماية الأمن القومى المصرى وجميع حدود الدولة المصرية شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً.

وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم : لقد بعث الرئيس السيسى فى كلمته بمجموعة من الرسائل المهمة فى مقدمته رسالة تأكيد على أن الإصرار والمقاومة كان السبب في تحويل الهزيمة إلى نصر عظيم، وهو ما يعبر عن الشخصية المصرية وتكوينها الصلب وتحديها لكل الصعاب، فضلا عن التأكيد على أن الشعب المصري كان دائما وأبدا روح واحدة مع القوات المسلحة للحفاظ على الوطن، بفضل التماسك والوحدة الذي كان هو العنصر الأساسي للحفاظ على الأمن والأمان مؤكدةً أن العلاقة التاريخية والخاصة والأبدية التى تربط بين الشعب المصرى العظيم وجيشه الباسل كانت ولاتزال وستظل هى سر بقاء الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية.

ووجهت النائبة سولاف درويش تحية قلبية للرئيس السيسى على الرسالة المهمة التى جاءت فى كلمته لطمأنة المصريين على أمن واستقرار مصر والتى تتمثل فى تأكيده بكل حسم وقوة كعادته دائماً على أن القوات المسلحة قادرة دائما على حماية أمنها القومي والدفاع عن أرض الوطن

مثمنة رسالة الرئيس السيسي لشباب الضباط بأن مصر أمانة في رقابهم فهى رسالة جاءت من أب لأبنائه يوصيهم فيها على حماية الوطن، وأن يكونوا امتداد لجيل ضحى بدمائه من أجل الدفاع عن مصر وشعبها العظيم.