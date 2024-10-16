الأشموني يُنعي وفاة ملك محمد إمام طعيمة شهيدة العلم طالبة طب الجلالة

نعى المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية؛ وفاة الطالبة ملك محمد إمام طعيمة شهيدة العلم طالبة كلية الطب بجامعة الجلالة إبنة مدينة الزقازيق، والتي وافتها المنية إثر حادث إنقلاب أتوبيس على طريق الجلالة كان يقلها وزملائها بالجامعة، وأسفر عن وفاة 12 طالب وطالبة وإصابة تسعة وعشرين آخرين.

وقدم محافظ الشرقية خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الطالبة ملك، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

كما قدم المحافظ لأسر ضحايا الحادث بخالص العزاء، داعياَ المولي عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى بالتزامن مع اليوم العالمى للمُسن بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، وأحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، والدكتورة فاتن فتحي مدير إدارة الجمعيات، والمهندس رضا عز مدير إدارة المعلومات، ورضا عبد الواحد مدير إدارة ديرب نجم، ومُديرى نوادي ودور المسنين، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وبدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم تلاوة من آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم، ثم كلمة للمستشار إبراهيم الحمراوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لرعاية المسنين بالشرقية أعرب فيها عن شكره للمهندس حازم الأشمونى لموافقته على إقامة الاحتفالية بالشرقية.

وقدم أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية،

شكره لمحافظ الشرقية عن رعايته للاحتفالية، ولجميع من شارك وتعب فى إخراجها، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للمسنين يأتي ضمن فعاليات وزارة التضامن الاجتماعي التي تقدمها لرعاية كبار السن، وتأكيدا منها على دعم الدولة لكبار السن وتقديرا لمكانتهم.

وأعربت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية ، عن مدى إعجابها بفقرات الاحتفالية التى ضمت عددا من الجيل الصغير إلى المسنين، مشيرة إلى أن الإحتفال باليوم العالمى للمسن ماهو إلا لافتة بسيطة لوفاء جيل مهد الطريق إلى الجيل الذى يعقبه، ولازال يدعم أبنائه.

وتضمن الاحتفال فقرات استعراضية وغنائية وبعض المواهب من الشعر والعزف الموسيقى، ثم تم توزيع دروع يوم الوفاء لبعض القيادات من مسئولى المسنين تقديرـا على جهدهم المبذول فى مجال خدمة المسنين.