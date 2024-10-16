رئيس مياه القناة: فتح التعاقدات لمحطة صرف صحي المحسمة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، على تنفيذ توصيل الوصلات المنزلية للمواطنين، وفتح باب التعاقد للأهالي، لمحطة رفع صرف صحي المحسمة الجديدة التابعة لمركز ومدينة القصاصين، لافتا انه سوف يتم التشغيل التجريبي للمحطة قريبا، وذلك في إطار خطة الشركة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفيرها في المناطق المحرومة بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه المحطة رفع صرف صحي المحسمة بطاقة تصميمية 2500 م، وتضم عدد 2 طلمبه قدرة الطلمبة 30 لتر، 108م3 ، وشبكات انحدار 9 كيلو، وأقطار من 200 مم حتي 400 مم، وخط طرد 8200 قطر 280 مم بولي، وتم الانتهاء من الوصلات المنزلية حتي الآن بعدد 550 غرفة، وتخدم المحطة منطقة المحسمة والمناطق المجاورة، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطة رفع صرف صحي المحسمة، بدأت فيها الشركة بفتح باب التعاقد للأهالي وتركيب الوصلات المنزلية والربط علي الشبكات، وذلك بعد ان تم الانتهاء تماما من مد جميع خطوط وشبكات الصرف الصحي، وإنشاء غرف التفتيش وبالوعات الصرف، كما جاري مراجعة خطوط وشبكات الطرد الرئيسية والفرعية .

وأضاف عصمت، أن محطات رفع الصرف الصحي الجديدة التي يتم تنفيذها في محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، سوف تساهم بشكل كبير في رفع نسبة تغطية الخدمة بالقري والمناطق المحرومة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن الشركة مستمرة في تقديم خدماتها من خلال إنشاء المحطات الجديدة سواء في مجالي مياه الشرب أو الصرف الصحي.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون في الحملة المكبرة لعملية ملس وتسليك وتطهير لشبكات الصرف الصحى، في محافظات القناة الثلاثة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للقضاء على المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، والتي شملت الخطوط الرئيسية والفرعية، من خلال الدفع بفرق تطهير مدعومة بالسيارات لتطهير شبكة الصرف الصحي، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، ومُخلفات الصلبة.