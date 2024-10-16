هل يصبح لبنان ساحة جديدة للجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين؟

النبطية تحت القصف وسط صمت دولي..

تتسارع الأحداث في المنطقة مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في جنوب لبنان وشمال غزة، مما يثير قلقاً عميقاً في الأوساط الدولية والعربية.

وقد أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، هذه الهجمات بشدة، مشيراً إلى أن الصمت على هذه الأفعال يعني اشتراكاً في الجريمة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد المخاوف من تكرار سيناريوهات مأساوية شهدتها غزة، حيث تُستهدف البنية التحتية والمدنيون بشكل عشوائي، مما يستدعي استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.

في بيان رسمي، أدان أبو الغيط الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة النبطية جنوب لبنان، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات، بما في ذلك رئيس البلدية وموظفي الإغاثة. وأكد أن هذه الغارات تُنفذ بشكل عشوائي، مما يهدد حياة المدنيين ويعكس رغبة في استنساخ السيناريو الدموي الذي شهدته غزة.

وأشار أبو الغيط إلى أن التصريحات الأوروبية التي تنتقد هذه الهجمات تُقابل بتعنت إسرائيلي، وقال :" أن التبجح الإسرائيلي بلغ مداه بالتطاول على الأصوات الأوروبية العاقلة التي تنتقد هذه العشوائية والتجرد من الإنسانية في ممارسة العمليات الحربية"، مشيراً إلى تصريحات الرئيس الفرنسي التي وصفت الضربات الإسرائيلية بالعشوائية، والهجوم الذي تلقاه من رئيس وزراء دولة الاحتلال، والذي يُعد متجاوزاً وخارجاً على الأعراف الدبلوماسية.

وأكد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين أن الغارات الإسرائيلية تُشن على نحو عشوائي، وتستهدف المدنيين والبُنى التحتية، في مسعى لاستنساخ سيناريو غزة الوحشي في لبنان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إلى استمرار إسرائيل في عمليات التهجير القسري وتفريغ شمال غزة من السكان، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في المنطقة. واعتبر أبو الغيط أن الوضع في غزة تجاوز كل تصور، وأن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الممارسات يُعد مشاركة في الجريمة.

تشكل تصريحات أحمد أبو الغيط صرخة استغاثة للضمير العالمي، داعية إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية المدنيين. إن تصعيد العنف في المنطقة يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لضمان الأمن والسلام للمدنيين في لبنان وغزة.

ومن جانبه أكد العسكري والاستراتيجي الأردني نضال أبو زيد، أن الوضع في لبنان شديد الخطورة وأن التصعيد الإسرائيلي يهدد المنطقة بأكملها، وأن الضربات الإسرائيلية ألحقت أضراراً بالبنية التحتية، وأنها تسببت بارتفاع اعداد الشهداء ومعاناة كبيرة للمدنيين.



